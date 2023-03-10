Была хищником: ученые раскрыли "секрет" гигантской "инопланетной рыбы" из США (фото)

Морской зверь по прозвищу "Dunk", как предполагают в одном из американских университетов, мог обитать в озере Эри — одном из пяти Великих озер Северной Америки.

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Ученые узнали о гигантской "инопланетной рыбе" с "бронированной" головой, которая плавала по океанам Земли около 360 миллионов лет назад, после того как в одном из озер США были обнаружены следы этого необычного существа. Об этом сообщает Daily Star.

Dunkleosteus считается одним из самых крупных видов рыб, когда-либо обитающих в водоемах на нашей планете, и, как полагают, он доминировал в океане, который когда-то покрывал территорию нынешних Соединенных Штатов.

В новом исследовании ученые обнаружили новые доказательства существования этого огромного существа в озере Эри, одном из пяти Великих озер Северной Америки, которое находится на границе между США и Канадой.

Это открытие заставило ученых предположить, что они могли ошибаться относительно этого морского обитателя, который, по их мнению, был около 30 футов в длину (9 метров). Теперь же выяснилось, что Dunkleosteus — по прозвищу "Dunk" — на самом деле был около 13 футов(4 метра), примерно такого же размера, как средняя белая акула.

"Dunk" примерно такого же размера, как средняя белая акула. Фото: Diversity

"Я просмотрел литературу, и оказалось, что большинство предыдущих авторов, рассказывавших об размерах, в основном просто прикидывали на глаз", — рассказал Рассел Энгельман, докторант Западного университета Кейза в Кливленде Live Science.

То что существо оказалось меньше чем, предполагалось не делает зверя менее грозным. У Dunkleosteus была огромная челюсть, которая могла захлопываться, оказывая силу в 8000 фунтов на все, что попадало между зубами, и костяной "бронированный" череп. Эти детали указывают на то, что он все равно был бы опасным хищником.

Крупное морское чудовище жило примерно от 419 до 358 миллионов лет назад, после чего вымерло, скорее всего, став жертвой изменения условий в океане во время "события Хангенберга" — массового вымирания, когда уровень кислорода в воде упал.

"Инопланетная рыба" плавала по морям около 360 миллионов лет назад Фото: PA

Самая большая коллекция окаменелостей Dunkleosteus в мире находится в Кливлендском музее естественной истории.

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Также сообщалось, что мужчина поймал на удочку гигантскую рыбу "Кодзиллу". Кайлу Пулу из Австралии помогал ловить большую рыбу напарник, а существо было настолько огромным, что тянуло за собой лодку рыбаков.