Яйцо Годзиллы. На пляж в Японии выбросило металлический шар, обеспокоивший местные власти

На пляже Энсю обнаружили необычный объект, который породил вереницу теорий заговора.

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На берег пляжа Энсю в Японии выбросило большой металлический шар, который местные жители и пользователи соцсетей уже успели назвать яйцом Годзиллы, пишет Gizmodo.

Первой шар обнаружила женщина во время утренней прогулки по пляжу, она и сообщила местным властям о находке. Другой же местный житель, в комментарии японским СМИ, заявил, что не понимает, почему шар вызвал такой ажиотаж, так как он уже давно лежит на берегу.

"Я даже пытался его сдвинуть, но у меня ничего не получилось", — отметил мужчина.

В местных СМИ также пишут, что диаметр металлического шара составляет примерно 1,5 метра.

Новости о находке запустили целый шквал обсуждений в социальных сетях, среди которых было немало теорий заговоров. Одно из самых популярных предположений заключается в том, что на японский пляж вынесло "яйцо Годзиллы". Другие пошли дальше и заявили, что было найдено яйцо дракона.

Более близкие к реальности комментаторы беспокоились, что металлические шары имеют какое-то отношение к воздушным шарам-шпионам, которые также были замечены над территорией Японии. Один из таких был недавно сбит над США. Конечно же, нашлись и те, кто утверждает, что найденная сфера может быть связана с НЛО.

Японские власти, судя по всему, сперва решили, что на берег могли быть выброшена мина. На место происшествия были отправлены взрывотехники. Но сканирование шара показало, что он полый и невзрывоопасный.

Несмотря на заявления властей, район с необычной находкой все еще остается оцепленным и власти пока не могут точно сказать, что именно выплыло из океана.

По предварительной версии, металлический шар – это швартовый буй, если брать во внимание покрывающую его ржавчину и две металлические ручки на нем. В итоге, было решено сохранить шар на некоторое время, чтобы его мог забрать владелец.

Если за шаром никто не придет, тогда его переместят в безопасное место, где он будет уничтожен. На данный момент изучением найденной сферы занимаются вооруженные силы Японии и представители береговой охраны.

Напомним, недавно над территорией США пролетел воздушный шар, который запустили военные Китая. Фокус разбирался, зачем Китай использует технологии времен Второй мировой войны.