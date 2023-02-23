Яйце Ґодзілли. На пляж у Японії викинуло металева куля, що стурбувало місцеву владу

На пляжі Енсю виявили незвичайний об'єкт, який породив низку теорій змови.

Related video

На берег пляжу Енсю в Японії викинуло велику металеву кулю, яку місцеві жителі та користувачі соцмереж вже встигли назвати яйцем Ґодзілли, пише Gizmodo.

Першу кулю виявила жінка під час ранкової прогулянки пляжем, вона й повідомила місцеву владу про знахідку. Інший місцевий житель, у коментарі японським ЗМІ, заявив, що не розуміє, чому куля викликала такий ажіотаж, оскільки вона вже давно лежить на березі.

"Я навіть намагався її зрушити, але у мене нічого не вийшло", — зазначив чоловік.

У місцевих ЗМІ також пишуть, що діаметр металевої кулі становить приблизно 1,5 метри.

Новини про знахідку запустили цілий шквал обговорень у соціальних мережах, серед яких було чимало теорій змов. Одне з найпопулярніших припущень полягає в тому, що на японський пляж винесло "яйце Ґодзілли". Інші пішли далі та заявили, що було знайдено яйце дракона.

Ближчі до реальності коментатори турбувалися, що металеві кулі мають якийсь стосунок до повітряних куль-шпигунів, які також були помічені над територією Японії. Один із таких нещодавно був збитий над США. Звичайно ж, знайшлися й ті, хто стверджує, що знайдена сфера може бути пов'язана із НЛО.

Японська влада, зважаючи на все, спочатку вирішила, що на берег могли бути викинута міну. На місце події відправили вибухотехніку. Але сканування кулі показало, що вона порожниста і невибухонебезпечна.

Незважаючи на заяви влади, район з незвичайною знахідкою все ще залишається оточеним і влада поки не може точно сказати, що саме випливло з океану.

За попередньою версією, металева куля — це швартовий буй, якщо брати до уваги іржу, що покриває його, і дві металеві ручки на ньому. У результаті було вирішено зберегти кулю на деякий час, щоб її міг забрати власник.

Якщо за кулею ніхто не прийде, тоді її перемістять у безпечне місце, де її буде знищено. Наразі вивченням знайденої сфери займаються збройні сили Японії та представники берегової охорони.

Нагадаємо, нещодавно над територією США пролетіла повітряна куля, яку запустили військові Китаю. Фокус розбирався, навіщо Китай використовує технології часів Другої світової війни.