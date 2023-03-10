Була хижаком: вчені розкрили "секрет" гігантської "інопланетної риби" із США (фото)

Морський звір на прізвисько "Dunk", як припускають в одному з американських університетів, міг мешкати в озері Ері — одному з п'яти Великих озер Північної Америки.

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Вчені дізналися про гігантську "інопланетну рибу" з "броньованою" головою, яка плавала океанами Землі близько 360 мільйонів років тому, після того, як в одному з озер США були виявлені сліди цієї незвичайної істоти. Про це повідомляє Daily Star.

Dunkleosteus вважається одним з найбільших видів риб, що будь-коли мешкають у водоймах на нашій планеті, і, як вважають, він домінував в океані, який колись покривав територію теперішніх Сполучених Штатів.

У новому дослідженні вчені виявили нові докази існування цієї величезної істоти в озері Ері, одному з п'яти Великих озер Північної Америки, що знаходиться на кордоні між США та Канадою.

Це відкриття змусило вчених припустити, що вони могли помилятися щодо цього морського мешканця, який, на їхню думку, був близько 30 футів завдовжки (9 метрів). Тепер з'ясувалося, що Dunkleosteus — на прізвисько "Dunk" — насправді був близько 13 футів (4 метри), приблизно такого ж розміру, як середня біла акула.

"Dunk" приблизно такого самого розміру, як середня біла акула Фото: Diversity

"Я переглянув літературу, і виявилося, що більшість попередніх авторів, які розповідали про розміри, переважно просто прикидали на око", — розповів Рассел Енгельман, докторант Західного університету Кейза в Клівленді Live Science.

Те, що істота виявилася меншою, ніж передбачалося, не робить звіра менш грізним. У Dunkleosteus була величезна щелепа, яка могла захлопуватися, надавши силу 8000 фунтів на все, що потрапляло між зубами, і кістяний "броньований" череп. Ці деталі вказують на те, що він все одно був би небезпечним хижаком.

Велике морське чудовисько жило приблизно від 419 до 358 мільйонів років тому, після чого вимерло, швидше за все, ставши жертвою зміни умов в океані під час події Хангенберга — масового вимирання, коли рівень кисню у воді впав.

"Інопланетна риба" плавала морями близько 360 мільйонів років тому Фото: PA

Найбільша колекція скам'янілостей Dunkleosteus у світі знаходиться у Клівлендському музеї природної історії.

Раніше Фокус писав, що на пляж у Японії викинуло металеву куля, яка стурбувала місцеву владу. На пляжі Енсю виявили незвичайний об'єкт, який породив низку теорій змови.

Також повідомлялося, що чоловік упіймав на вудку гігантську рибу "Кодзіллу". Кайлу Пулу з Австралії допомагав ловити велику рибу напарник, а істота була настільки величезною, що тягла човен рибалок.