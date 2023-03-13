Змія стирчить із жаби: у мережі ламають голову над незвичайним фото тварини

У соціальних мережах активно обговорюється знімок зеленої деревної жаби з дитиною змії, що висунулося з її нижньої частини.

Related video

Дивну фотографію з тваринами розмістила організація "Ловці змій Сонячного Берега". Багато користувачів соцмереж були абсолютно спантеличені тим, що відбувається на фото. Про це повідомляє Lad Bible.

Ловці змій висловлювали припущення про те, що жаба, можливо, щосили намагалася переварити змію, але в неї не вийшло. Вони також припустили, що коричнева змія могла прослизнути через систему травлення жаби.

Двох тварин зліплених разом виявила жінка, яка зняла цей момент на фотографії. Вона зауважила, що жаба за допомогою своїх ніг намагалася витягти змію зі своєї задньої частини. Зрештою жінка сама витягла плазуна, щоб полегшити завдання амфібії.

Деякі експерти вважали, що зелена дерев'яна жаба просто з'їла змію. Це було обґрунтовано численними ушкодженнями на її тілі.

Проте співробітники організації "Ловці змій Сонячного Берега" встановили, що змія була мертва вже під час випорожнення жаби. Коли змію видалили з її заднього проходу, вона спокійно відстрибнула і "поскакала як ні в чому не бувало".

Жінка сама витягла плазуна, щоб полегшити завдання жабі

Багато людей просто не могли перестати дивитися на зображення, назвавши його рівною мірою "чудовим" і "огидним".

Раніше Фокус писав, що вчені розкрили "секрет" гігантської "інопланетної риби" із США. Морський звір на прізвисько "Dunk", як припускають в одному з американських університетів, міг мешкати в озері Ері — одному з п'яти Великих озер Північної Америки.

Також повідомлялося, що чоловік упіймав на вудку гігантську рибу "Кодзіллу". Кайлу Пулу з Австралії допомагав ловити велику рибу напарник, а істота була настільки величезною, що тягла човен рибалок.