По стопам злодея из Бэтмена. Австралийская двуглавая змея-мутант повторила судьбу Двуликого (видео)

Необычный питон был рожден в неволе и весьма озадачил ветеринаров — у него было не только две головы, но и два мозга, сердца, легких и желудка.

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Двуглавая змея-мутант родилась в неволе, после этого ее доставили в ветеринарную клинику The Unusual Pet Vets в Джиндали (Австралия), пишет Daily Mail.

Известно, что смотрители питомника настолько воодушевились появлением необычного двуглавого питона, что назвали его в честь заклятого врага Бэтмена Харви Дента, которого также называют Двуликим — этот персонаж упоминается в фильме 2008 года "Темный рыцарь", и умирает в конце фильма.

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Печально, но по словам ветеринаров австралийская змея по прозвищу Двуликий, увы, повторила судьбу персонажа, в честь которого была названа. По словам ветеринара Джоша Линаса, питон вылупился в неволе и изначально считался, близнецами в одном яйце, однако после рождения стало очевидно, что это вовсе не так.

[ + – ] Коврового питона вскоре окрестили Двуликим — как заклятого врага Бэтмена Харви Дента Фото: Warner Brothers

Ветеринары отмечают, что пока неизвестно, что на самом деле стало причиной рождения Двуликого, однако предполагают, что изначально должны были родиться близнецы, однако они не смогли разделиться полностью. Также известно, что все остальные змеи в кладке были нормальными, а потому ветеринары исключили проблему инкубации.

Любопытно, что вероятность вылупления двухголовой змеи составляет примерно 1:100 000, а шансы на выживания и того меньше. По словам Ллинаса, основными проблемами являются серьезные изменения позвоночника, а также положения головы.

[ + – ] Считается, что вероятность вылупления двухголовой змеи составляет примерно один к 100 000 Фото: The Unusual Pet Vets/Pen News

Ветеринары обследовали Двуликого и пришли к выводу, что в дальнейшем ему пришлось бы столкнуться с проблемами во время питания. Однако обнаружился и ряд других проблем. Например, у питона было два сердца, одно из них намного меньшего размера — в результате оно оказалось сжато более большим органом и предположительно вышло бы из строя в ближайшем будущем.

Ветеринары провели ряд дополнительных тестов и пришли к выводу, что Двуликий вряд ли сможет существовать с хорошим качеством жизни. В результате было принято решение об эвтаназии.

[ + – ] Рентген двуглавой змеи-мутанта Фото: The Unusual Pet Vets/Pen News

После ученые провели вскрытие и обнаружили, что у Двуликого было не только две головы, парными также являлись и часть его органов:

мозг;

легкие;

желудок;

желчный пузырь;

сердце.

В то же время головы Двуликого делили и общий набор кишок и почек, однако у них было лишь одно яичко, у обычным питонов их, как правило, два. Исследования также показали, что каждая из голов Двуликого функционировала отдельно, однако именно левая в конечном итоге принимала решение о направлении движения тела.

Ранее Фокус писал о том, что Сеть удивило видео гигантского муравьеда с двумя "головами".