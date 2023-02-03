Слідами лиходія з "Бетмена". Австралійська двоголова змія-мутант повторила долю Дволикого (відео)

Незвичайний пітон був народжений у неволі й дуже спантеличив ветеринарів — у нього було не тільки дві голови, а й два мозки, серця, шлунки та двоє легень.

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Двоголова змія-мутант народилася в неволі, після цього її доставили до ветеринарної клініки The Unusual Pet Vets у Джиндалі (Австралія), пише Daily Mail.

Відомо, що наглядачі розплідника настільки надихнулися появою незвичайного двоголового пітона, що назвали його на честь заклятого ворога Бетмена Гарві Дента, якого також називають Дволиким — цей персонаж згадується у фільмі 2008 року "Темний лицар" і вмирає наприкінці фільму.

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Сумно, але за словами ветеринарів, австралійська змія на прізвисько Двуликий, на жаль, повторила долю персонажа, на честь якого була названа. За словами ветеринара Джоша Лінаса, пітон вилупився в неволі та спочатку вважався близнюками в одному яйці, проте після народження стало очевидно, що це зовсім не так.

[ + – ] Строкатого пітона незабаром охрестили Двуликим — як заклятого ворога Бетмена Гарві Дента Фото: Warner Brothers

Ветеринари зазначають, що поки що невідомо, що насправді стало причиною народження Двуликого, проте припускають, що спочатку мали народитися близнюки, проте вони не змогли розділитися повністю. Також відомо, що решта змій у кладці були нормальними, а тому ветеринари виключили проблему інкубації.

Цікаво, що ймовірність вилуплення двоголової змії становить приблизно 1:100 000, а шанси на виживання ще менші. За словами Лінаса, основними проблемами є серйозні зміни хребта, а також положення голови.

[ + – ] Вважається, що ймовірність вилуплення двоголової змії становить приблизно один до 100 000 Фото: The Unusual Pet Vets/Pen News

Ветеринари обстежили Двуликого й дійшли висновку, що надалі йому довелося б зіткнутися з проблемами під час харчування. Однак виявилася й низка інших проблем. Наприклад, у пітона було два серця, одне з них набагато меншого розміру — в результаті воно виявилося стиснуте більшим органом і, ймовірно, вийшло б із ладу в найближчому майбутньому.

Ветеринари провели низку додаткових тестів і дійшли висновку, що Дволикий навряд чи зможе існувати з гарною якістю життя. У результаті було ухвалено рішення про евтаназію.

[ + – ] Рентген двоголової змії-мутанта Фото: The Unusual Pet Vets/Pen News

Після цього вчені провели розтин і виявили, що у Двуликого було не тільки дві голови, парними також були і частина його органів:

мозок;

легені;

шлунок;

жовчний міхур;

серце.

Водночас голови Двуликого ділили й загальний набір кишок і нирок, однак у них було лише одне яєчко, у звичайних пітонів їх, як правило, два. Дослідження також показали, що кожна з голів Двуликого функціонувала окремо, проте саме ліва зрештою ухвалювала рішення про спрямування руху тіла.

Раніше Фокус писав про те, що мережу здивувало відео гігантського мурахоїда з двома "головами".