"З головою козла та трьома ногами". Мережу здивувало відео гігантського мурахоїда із двома "головами"
На кадрах видно, як тварина рухає мордою, досліджуючи кору, проте за нею ніби рухається друга біла волохата голова.
Щодня в мережі з'являються сотні різних роликів з тваринами — якісь з них милі, якісь красиві, але часом зустрічаються й ті, що спантеличують. Саме таким і стало відео мурахоїда, у якого, схоже, дві голови та три лапи, пише Daily Mail.
На кадрах видно, як морда тварини рухається вздовж деревної кори, схоже, що мурахоїд обнюхує її в пошуках їжі. Однак це ще не все, на відео також видно, як слідом за першою головою рухається і друга — біла та волохата.
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Користувачі мережі зійшлися в одному — відео збиває з пантелику. Відомо, що спочатку ролик зняли у зоопарку Франклін Парк у Бостоні, штат Массачусетс. Відео одразу ж розлетілося в мережі — загалом його вже переглянули понад 26 мільйонів разів.
Деякі з користувачів вважають, що у мурахоїда дві голови і три ноги, інші припустили, що це двоголова істота з "головою мурахоїда та козла", а треті все ж таки помітили на відео оптичну ілюзію.
Пролити світло на загадкову "двоголову" істоту зголосилися дослідники. Насправді те, що користувачі прийняли за другу голову, схожу на голову козла, насправді є замаскованим передпліччям мурахоїда.
Цікаво, що на відміну від сіро-коричневого тіла тварини, його ноги залишаються білими та пухнастими з чорними смугами навколо них. У результаті лапи мурахоїдів виглядають так, ніби це друга морда з носом та очима.
Дослідники зазначають, що ця розумна адаптація розвинулася у мурахоїдів не тільки для відлякування хижаків, вона також активно використовується тваринами для маскування. Хутро також покриває гігантські пазурі мурашки, тварини використовують їх для того, щоб зламувати мурашники, оскільки у них повністю відсутні зуби.
Зазначимо, що гігантські мурахоїди ведуть дуже відокремлений спосіб життя, а самки народжують потомство лише раз на рік — як тільки дитинчата підростають і стають дорослими, вони залишають матерів. Це відбувається у віці близько двох років. До цього моменту самки мурахоїдів не розлучаються з дитинчатами і носять їх на спині.
До речі, цікавим є і той факт, що смужка на спині дитинчати завжди збігається з лініями матері. Вчені припускають, що це необхідно для захисту дитинчат — забарвлення їх майже не видно на спинах матерів.
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