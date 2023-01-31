"С головой козла и тремя ногами". Сеть удивило видео гигантского муравьеда с двумя "головами"

На кадрах видно, как животное двигает мордой, исследуя кору, однако вслед за ней будто движется вторая белая мохнатая голова.

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Ежедневно в Сети появляются сотни различных роликов с животными — какие-то из них милые, какие-то красивые, но порой встречаются и те, что сбивают с толку. Именно таким и стало видео муравьеда, у которого, похоже, две головы и три лапы, пишет Daily Mail.

На кадрах видно, как морда животного движется вдоль древесной коры, похоже, что муравьед обнюхивает ее в поисках пищи. Однако это еще не все, на видео также видно, как вслед за первой головой движется и вторая — белая и мохнатая.

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Пользователи Сети сошлись в одном — видео сбивает с толку. Известно, что изначально ролик был заснят в зоопарке Франклин Парк в Бостоне, штат Массачусетс. Видео тут же разлетелось по Сети — в общей сложности его уже посмотрели более 26 миллионов раз.

Некоторые из пользователей считают, что у муравьеда две головы и три ноги, другие предположили, что это двуглавое существо с "головой муравьеда и козла", а третьи все же заметили на видео оптическую иллюзию.

Пролить свет на загадочное "двуглавое" существо вызвались исследователи. На самом деле, то, что пользователи приняли за вторую голову, похожу на голову козла, на самом деле является замаскированным предплечьем муравьеда.

Любопытно, что в отличие от серо-коричневого тела животного, его ноги остаются белыми и пушистыми с черными полосами вокруг них. В результате лапы муравьедов выглядят так, будто это вторая морда с носом и глазами.

Исследователи отмечают, что эта умная адаптация развилась у муравьедов не только для отпугивания хищников, она также активно используется животными для маскировки. Мех также покрывает гигантские когти муравьеда, животные используют их для того, чтобы взламывать муравейники, так как у них полностью отсутствуют зубы.

Отметим, что гигантские муравьеды ведут весьма уединенный образ жизни, а самки рожают потомство лишь раз в год — как только детеныши подрастают и становятся взрослыми, они покидают матерей. Это происходит в возрасте около двух лет. До этого момента самки муравьедов не расстаются с детенышами и носят их на спине.

К слову, любопытным является и тот факт, что полоска на спине детеныша всегда совпадает с линиями матери. Ученые предполагают, что это необходимо для защиты детенышей — из-за окраса их почти не видно на спинах матерей.

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