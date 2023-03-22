Смертельно небезпечна: австралієць виявив у своєму ліжку масивну отруйну змію (фото)

Східну коричневу змію забрала з дому служба порятунку тварин Zachery's Snake and Reptile Relocation, яка опублікувала фотографії тварини, що лежить на ліжку.

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В австралійському Квінсленді чоловік виявив у своєму ліжку дуже отруйну та величезну змію. Про це повідомляє Ladbible.

На щастя, вона не вкусила його. Приголомшений чоловік зателефонував до служби порятунку тварин. Фахівець повідомив, що тварина виявила агресію, коли він намагався її зловити.

Дорослі коричневі змії можуть зростати до двох метрів у довжину, і на них припадає близько 60 відсотків укусів змій в Австралії. Цей вид також відповідальний за більшу кількість смертей від укусів плазунів у регіоні, ніж будь-який інший вид. Отрута може увійти в організм людини вже через дві хвилини після контакту, за якими зазвичай слідує швидка поява головного болю. Смерть, як правило, настає внаслідок зупинки серця.

Східну коричневу змію забрала з дому компанія Zachery's Snake and Reptile Relocation, яка виклала у Facebook фотографії тварини, що лежить на ліжку.

Східну коричневу змію забрала з дому компанія Zachery's Snake and Reptile Relocation

"Перевірте ліжко сьогодні ввечері! Ця східна коричнева змія благополучно переселена!" — написав ловець змій під фотографіями.

Люди, які побачили пост Закері на Facebook, поділилися своєю думкою щодо неприємного інциденту.

"Моя мама вибігла б із дому і побігла дорогою, можливо, не повернулася б, поки не дізналася, чи безпечно там", — написав один із користувачів соціальної мережі.

Раніше Фокус писав, що австралійська двоголова змія-мутант повторила долю персонажа Дволикого із серії коміксів про Бетмена. Незвичайний пітон був народжений у неволі й дуже спантеличив ветеринарів — у нього було не тільки дві голови, а й два мозки, серця, легені та шлунки.

Також повідомлялося, що в мережі ламають голову над незвичайним фото тварини. У соціальних мережах активно обговорювався знімок зеленої деревної жаби з дитинчам змії, що висунулося з її нижньої частини.