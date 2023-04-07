Залезла под рубашку пилоту: самолет совершил экстренную посадку из-за ядовитой кобры

Укус капской кобры смертелен и может убить человека всего за 30 минут. Пилот Рудольф Эразмус очень боялся, что змея могла уползти в заднюю часть и вызвать массовую панику. Мужчина собрался с мыслями и спокойным голосом сообщил пассажирам об "нежелательном пассажире".

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Южноафриканский пилот Рудольф Эразмус совершил аварийную посадку самолета, потому что заметил ядовитую змею. Об этом рассказывает Metro.

По словам пилота, он летел из Вустера (Великобритания) в Мбомбела (ЮАР). Во время полета, чтобы дозаправиться и перекусить, самолет посадили в международном аэропорту Брема Фишера, расположенном в Блумфонтейне (ЮАР). Когда самолет вновь поднялся в небо на борту находились четыре пассажира, а также змея.

"Я подумал, что, возможно, не закрыл плотно бутылку с водой, и теперь она капает мне на рубашку. Когда я повернулся налево и посмотрел вниз, то увидел кобру, которая засовывала голову назад под мое сиденье. Это был ужасный момент", — рассказал Эразмус.

Пилот Рудольф Эразмус, который совершил аварийную посадку самолета Фото: Metro

Укус капской кобры смертелен и может убить человека всего за 30 минут, поэтому, не желая вызывать панику, пилот спокойно сообщил пассажирам, что на борту находится еще один "нежелательный путешественник". Мужчина также очень боялся, что змея могла уползти в заднюю часть и вызвать массовую тревогу.

К счастью, самолет благополучно приземлился и кобра не успела никого ужалить. Пассажиры и члены экипажа безопасно эвакуировались.

Пилот сообщил, что змея свернулась калачиком под его сиденьем во время посадки. Однако, когда на место происшествия прибыл профессиональный змеелов, рептилия уже исчезла.

Ранее Фокус писал, что в Индии девушка спасла жизнь матери, высосав яд после укуса кобры. Как только Шрамья Рай поняла, что ее мать укусила ядовитая змея, она накрыла рану узлом сухой травы, чтобы предотвратить распространение яда к жизненно важным органам тела. Быстрая реакция девушки спасла пострадавшей жизнь.

Также сообщалось, что австралиец обнаружил в своей постели массивную ядовитую змею. Восточная коричневая змея была извлечена из дома службой спасения животных Zachery's Snake and Reptile Relocation, которая опубликовала фотографии животного, лежащего на кровати.