Увидела в кино: в Индии девушка спасла жизнь матери, высосав яд после укуса кобры

Как только Шрамья Рай поняла, что ее мать укусила ядовитая змея, она накрыла рану узлом сухой травы, чтобы предотвратить распространение яда к жизненно важным органам тела. Быстрая реакция девушки спасла пострадавшей жизнь.

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В индийском городе Кейиер (штат Карнатака) студентка колледжа по имени Шрамья Рай спасла жизнь своей матери, высосав яд после укуса смертельно ядовитой змеи. Об этом сообщает The India Times.

Девушка повторила прием, который видела в кино, и этим спасла жизнь своей матери, Маматы Рай. Мать отправилась на ферму своей родственницы, чтобы включить насос, но по возвращению случайно наступила на кобру. Потревоженная змея укусила женщину.

Быстрая реакция дочери спасла пострадавшую от распространения яда по телу. Шрамья увидев случившееся, помогла матери и быстро высосала яд из раны. Женщину госпитализировали и она выжила.

Врачи подтвердили, что решение девушки было наилучшим вариантом. За спасение матери от укуса змеи Шрамья, которая также является скаутом и проводником в своем колледже, получила похвалу. Девушка заявила, что видела это в фильмах и слышала о том, как работает этот метод высасывания яда.

Пробыв в больнице один день, Мамата Рай получила чистое заключение и была выписана Фото: News 18

Пробыв в больнице один день Мамата получила чистое заключение и была выписана.

Во многих странах со средним и низким уровнем дохода укусы змей являются серьезной проблемой здравоохранения. По данным исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, до 64 100 из 78 600 смертельных случаев от змеиных укусов в мире приходится на Индию.

Ранее Фокус писал, что австралиец обнаружил в своей постели массивную ядовитую змею. Восточная коричневая змея была извлечена из дома службой спасения животных Zachery's Snake and Reptile Relocation, которая опубликовала фотографии животного, лежащего на кровати.

Также сообщалось, что австралийская двуглавая змея-мутант повторила судьбу персонажа Двуликого из серии комиксов о Бэтмене. Необычный питон был рожден в неволе и весьма озадачил ветеринаров — у него было не только две головы, но и два мозга, сердца, легких и желудка.