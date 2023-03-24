Побачила в кіно: в Індії дівчина врятувала життя матері, висмоктавши отруту після укусу кобри

Як тільки Шрам'я Рай зрозуміла, що її матір вкусила отруйна змія, вона накрила рану вузлом сухої трави, щоб запобігти поширенню отрути до життєво важливих органів тіла. Швидка реакція дівчини врятувала життя постраждалій.

Related video

В індійському місті Кейєр (штат Карнатака) студентка коледжу на ім'я Шрам'я Рай врятувала життя своєї матері, висмоктавши отруту після укусу смертельно отруйної змії. Про це повідомляє The India Times.

Дівчина повторила прийом, який бачила в кіно, і цим врятувала життя своєї матері, Мамати Рай. Мати вирушила на ферму своєї родички, щоб увімкнути насос, але після повернення випадково наступила на кобру. Стривожена змія вкусила жінку.

Швидка реакція доньки врятувала постраждалу від поширення отрути по тілу. Шрам'я, побачивши те, що трапилося, допомогла матері та швидко висмоктала отруту з рани. Жінку госпіталізували, і вона вижила.

Лікарі підтвердили, що рішення дівчини було найкращим варіантом. За порятунок матері від укусу змії Шрам'я, яка також є скаутом і провідником у своєму коледжі, здобула похвалу. Дівчина заявила, що бачила це у фільмах і чула про те, як працює цей метод висмоктування отрути.

Пробувши в лікарні один день, Мамата Рай отримала чистий висновок і була виписана Фото: News 18

Пробувши в лікарні один день, Мамата отримала чистий висновок і була виписана.

У багатьох країнах із середнім і низьким рівнем доходу укуси змій є серйозною проблемою охорони здоров'я. За даними дослідження, опублікованого в журналі Nature Communications, до 64 100 із 78 600 смертельних випадків від зміїних укусів у світі припадає на Індію.

Раніше Фокус писав, що австралієць виявив у своєму ліжку масивну отруйну змію. Східну коричневу змію вилучила з дому служба порятунку тварин Zachery's Snake and Reptile Relocation, яка опублікувала фотографії тварини, що лежить на ліжку.

Також повідомлялося, що австралійська двоголова змія-мутант повторила долю персонажа Дволикого із серії коміксів про Бетмена. Незвичайний пітон був народжений у неволі й дуже спантеличив ветеринарів — у нього було не тільки дві голови, а й два мозки, серця, легені та шлунки.