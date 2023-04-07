Залізла під сорочку пілоту: літак здійснив екстрену посадку через отруйну кобру

Укус капської кобри смертельний і може вбити людину лише за 30 хвилин. Пілот Рудольф Еразмус дуже боявся, що змія могла заповзти в задню частину та викликати масову паніку. Чоловік зібрався з думками та спокійним голосом повідомив пасажирів про "небажаного гостя".

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Південноафриканський пілот Рудольф Еразмус здійснив аварійну посадку літака, бо помітив отруйну змію. Про це розповідає Metro.

За словами пілота, він летів з Вустера (Великобританія) до Мбомбела (ПАР). Під час польоту, щоб дозаправитися та перекусити, літак посадили у міжнародному аеропорту Брема Фішера, розташованому у Блумфонтейні (ПАР). Коли літак знову піднявся в небо на борту перебували чотири пасажири, а також змія.

"Я подумав, що, можливо, не закрив щільно пляшку з водою, і тепер вона капає мені на сорочку. Коли я повернувся ліворуч і подивився вниз, то побачив кобру, яка засовувала голову назад під моє сидіння. Це був жахливий момент", — розповів Еразмус.

Пілот Рудольф Еразмус, який здійснив аварійну посадку літака Фото: Metro

Укус капської кобри є смертельним і може вбити людину всього за 30 хвилин, тому, не бажаючи викликати паніку, пілот спокійно повідомив пасажирам, що на борту знаходиться ще один "небажаний мандрівник". Чоловік також дуже боявся, що змія могла заповзти в задню частину та викликати масову тривогу.

На щастя, літак приземлився і кобра не встигла нікого вжалити. Пасажири та члени екіпажу безпечно евакуювалися.

Пілот повідомив, що змія згорнулася калачиком під його сидінням під час посадки. Однак, коли на місце події прибув фаховий змієлов, рептилія вже зникла.

Раніше Фокус писав, що в Індії дівчина врятувала життя матері, висмоктавши отруту після укусу кобри. Як тільки Шрамья Рай зрозуміла, що її мати вкусила отруйна змія, вона накрила рану вузлом сухої трави, щоб запобігти поширенню отрути до життєво важливих органів тіла. Швидка реакція дівчини врятувала життя.

Також повідомлялося, що австралієць виявив у своєму ліжку масивну отруйну змію. Східну коричневу змію було вилучено з дому службою порятунку тварин Zachery's Snake and Reptile Relocation, яка опублікувала фотографії тварини, що лежить на ліжку.