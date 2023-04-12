Дівчинка впіймала триметрового пітона голими руками біля свого будинку (відео)

Змія кілька разів туго обвилася навколо рук дівчинки, звиваючись, поки Онья Лі-Голайтлі запихала її в сумку, яку планувала використовувати для транспортування в природне місце проживання.

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У Флориді (США) 16-річна дівчина, на ім'я Онья Лі-Голайтлі змогла голими руками зловити 3-метрового пітона неподалік свого будинку. Про це розповідає WPTV.

Любителька тварин та рептилій Онья вперше дізналася про змію від свого батька, Денієла Голайтлі, який побачив повідомлення про неї у додатку Ring. Вони разом вирушили до вказаного місця, де й зрозуміли, що то пітон.

Даніель розповів, що коли він побачив пітона вперше, то зрозумів, що це досить велика тварина, і у нього виникли побоювання. Однак його дочка не відчувала страху перед 3-метровою рептилією.

"Напевно, мені просто треба схопити її за голову", — згадує Даніель, що сказала його донька.

Сам момент, коли пітон був упійманий, можна побачити у другій частині відео.

Видання зазначає, що Онья швидко схопила пітона за голову і наблизила змію до сумки, яку планувала використовувати для транспортування до природного середовища проживання. Змія кілька разів туго намоталася на руку дівчинки, звиваючись, поки вона намагалася обережно спрямувати її до сумки. Даніель допомагав своїй дочці впоратися з пітоном. Він зазначив, що дочка вразила його своєю турботою про стан рептилії, попри те, що пітон обвив її руки.

Онья витратила близько восьми хвилин на те, щоб укласти змію у сумку.

"Мені ніколи не доводилося спостерігати за 16-річною дівчиною, яка справляється з такими ситуаціями", — зазначив Деніел.

Раніше Фокус писав, що літак здійснив екстрену посадку через отруйну кобру. Укус такої змії смертельний і може вбити людину лише за 30 хвилин. Пілот Рудольф Еразмус дуже боявся, що кобра могла заповзти в задню частину та викликати масову паніку. Чоловік зібрався з думками та спокійним голосом повідомив пасажирів про "небажаного пасажира".

Також повідомлялося, що австралієць виявив у своєму ліжку масивну отруйну змію. Східну коричневу змію було вилучено з дому службою порятунку тварин Zachery's Snake and Reptile Relocation, яка опублікувала фотографії тварини, що лежить на ліжку.