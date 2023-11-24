Взял за горло: мальчик голыми руками вытащил из кустов гигантского питона (видео)

На жутком ролике показано, как индиец хватает свою "добычу" за хвост, вытаскивает на дорогу и засовывает в пакет.

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Хирург-ортопед Дургапрасад Хегде из индийского города Кундапура вместе с юным помощником голыми руками вытащили из кустов гигантского питона. Соответствующий ролик стал вирусным в соцсети Х (бывший Twitter).

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На короткой записи показано, как старший мужчина с мальчиком держат огромную змею за хвост. За кадром слышны обеспокоенные возгласы местных жителей, которые пришли посмотреть на их работу. В какой-то момент ребенок попытался схватить змею за шею и, на удивление, ему это удалось. После чего они вытаскивают питона на грунтовую дорогу и засовывают в пакет.

"Это героический поступок, но было очень опасно", — отмечает Хегде в описании к видео, которое стало вирусным и собрало более 165 тысяч просмотров.

Пользователи Х в комментариях похвалили бесстрашную пару "охотников за змеями".

"Я бы так не смог, потому что ужасно боюсь рептилий", "Просто невероятно", "Не могу поверить своим глазам", "Фортуна благосклонна к смелым", — пишут они.

Однако нашлись и те, кто поставил подвиг индийца под сомнение.

"Это очень опасно и рискованно. Детей нельзя допускать к такой работе", "Это безопасно? Почему другие взрослые стоят в стороне?", "Мужество и здравый смысл редко сочетаются", — отмечают взволнованные комментаторы под видео.

Индийцы вытаскивают огромного питона из кустов

К слову, Кундапура — прибрежный город, расположенный в районе Удупи штата Карнатака, Индия. Населенный пункт окружен водой с трех сторон: на севере протекает река Панчагангавалли, на востоке — Калагар, а на западе омывается Аравийским морем. Население города составляет более 30 тысяч человек.

Ранее Фокус рассказывал о женщине из Австралии, которая выманила двух змей-самцов с потолка дома на Саншайн-Кост в юго-восточном Квинсленде. Хозяева услышали громкие звуки на крыше, после чего вызвали специалистов по отлову змей.

Кроме того, мы писали, как в США девочка поймала трехметрового питона. Змея несколько раз туго обвилась вокруг ее рук, извиваясь, пока американка запихивала ее в сумку, которую планировала использовать для транспортировки.