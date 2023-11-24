Взяв за горло: хлопчик голіруч витягнув з кущів гігантського пітона (відео)

На моторошному ролику показано, як індієць хапає свою "здобич" за хвоста, витягує на дорогу й засовує у пакет.

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Хірург-ортопед Дургапрасад Хегде з індійського міста Кундапура разом з юним помічником голіруч витягли з кущів гігантського пітона. Відповідний ролик став вірусним у соцмережі Х (колишній Twitter).

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На короткому записі показано, як старший чоловік з хлопчиком тримають величезну змію за хвоста. За кадром чути занепокоєні вигуки місцевих жителів, які прийшли подивитися на їхню роботу. У якийсь момент дитина спробувала схопити змію за шию і, на диво, їй це вдалося. Після цього вони витягують пітона на ґрунтову дорогу й засовують у пакет.

"Це героїчний вчинок, але було дуже небезпечно", – зазначає Хегде в описі до відео, що стало вірусним і зібрало понад 165 тисячі переглядів.

Користувачі Х у коментарях похвалили безстрашну пару "мисливців за зміями".

"Я б так не зміг, бо страшенно боюся рептилій", "Просто неймовірно", "Не можу повірити своїм очам", "Фортуна прихильна до сміливих", – пишуть вони.

Однак знайшлись й ті, хто поставив подвиг індійці під сумнів.

"Це дуже небезпечно та ризиковано. Дітей не можна допускати до такої роботи", "Це безпечно? Чому інші дорослі стоять осторонь?", "Мужність і здоровий глузд рідко поєднуються", – зазначають схвильовані дописувачі під відео.

Індійці витягують величезного пітона з кущів

До слова, Кундапура – прибережне місто, розташоване у районі Удупі штату Карнатака, Індія. Населений пункт оточений водою з трьох сторін: на півночі протікає річка Панчагангаваллі, на сході – Калагар, а на заході омивається Аравійським морем. Населення міста становить понад 30 тисяч осіб.

Раніше Фокус розповідав про жінку з Австралії, яка виманила двох змій-самців зі стелі будинку на Саншайн-Кост у південно-східному Квінсленді. Господарі почули гучні звуки на даху, після чого викликали фахівців з вилову змій.

Крім того, ми писали, як в США дівчинка впіймала триметрового пітона. Змія кілька разів туго обвилася навколо її рук, звиваючись, поки американка запихала її в сумку, яку планувала використовувати для транспортування.