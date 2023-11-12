Оселився біля входу: жінку ледве не атакував пітон, який заповз на стелю веранди (відео)

Змієлов за допомогою гачка розмотав пітона з балки, навколо якої він був обмотаний, а згодом відніс якомога далі від житлової зони.

Related video

Австралійка ледве не була атакована великим килимовим пітоном, коли побачила його у своєму будинку. Служба ловців змій Sunshine Coast 24/7 у Facebook опублікувала відео з місця події.

Жінка вийшла з вхідних дверей і виявила гігантську змію. З'ясувалося, що на веранді оселився великий килимовий пітон. Він пробрався до балок на стелі.

Важливо

У супермаркеті Сіднея 3-метровий пітон виліз із полиці зі спеціями (відео)

Вона розповіла, що побачила рептилію зранку, коли та була на близькій відстані. Вона відразу завела своїх собак усередину і покликала фахівців.

Згодом змієлов за допомогою гачка розмотав пітона з балки, навколо якої він був обмотаний. Плазуна з будинку винесли у місце, яке придатне для рептилій.

"Хоча нам знадобився деякий час, щоб зняти його з балок, ми змогли віднести його до більш придатного чагарнику", — йдеться у дописі.

Пітони в будинках людей

В Австралії частіше фіксують випадки, коли змії прокрадаються на територію приватних будинків. Так, у червні 10-кілограмовий пітон заліз до вбиральні чоловіка. Мешканець Квінсленда сидів на унітазі, коли побачив пронизливі очі хижака, який спостерігав за ним із душової кабіни біля нагрівальної лампи.

Змієлов розповів, що великий пітон доклав чимало зусиль, щоб потрапити до ванної кімнати. Вирубка дерев у локації поблизу потенційно могло призвести до міграції тварини. Змія перетнула дорогу, а потім піднялася по стіні на дерево, гілки якого звисали над дахом будинку, прокравшись до ванної кімнати.

Також серпні в Австралії жінка виманила двох змій-самців зі стелі будинку на Саншайн-Кост у південно-східному Квінсленді. Власники будинку почули гучні звуки на даху, після чого викликали фахівців з вилову змій. Дівчина, на ім'я Тіарна, балансуючи на кухонному столі, змогла впоратися з двома величезними пітонами.

Нагадаємо, у квітні у США дівчинка впіймала триметрового пітона голими руками біля свого будинку. Змія кілька разів туго обвилася навколо її рук, звиваючись, поки Онья Лі-Голайтлі запихала її в сумку, яку планувала використовувати для транспортування в природне місце проживання.