У супермаркеті Сіднея 3-метровий пітон виліз із полиці зі спеціями (відео)

Першою пітона помітила жінка, яка раніше займалася виловом змій, і допомогла прибрати непрошеного покупця подалі, щоб він не розполохав інших відвідувачів магазину.

Мешканка Сіднея (Австралія) Хелайна Алаті, переглядаючи продукти на полицях у супермаркеті Woolworths помітила в 20 сантиметрах від себе морду пітона, який висунувся з полиці зі спеціями та травами і уважно дивився на неї, пише 7NEWS.com.au.

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"Це було майже як ніби він просив мене вивести його на вулицю! Я виявилася випадково тією людиною, який його знайшов. Він, мабуть, був там принаймні кілька годин. Він ніби сховався за прянощами, і я його спочатку не помітила. Це було супер м'яко, зовсім не агресивно. Вважаю, він спустився зі стелі. він був близько 3 метрів в довжину!" — розповіла вона журналістам.

Хелайна, яка суто випадково опинилася в минулому волонтеркою-ловцем змій, запропонувала врятувати пітона, зазначивши, що була рада побачити його першою до тих пір, поки на нього не натрапили інші покупці, які б злякалися подібного:

"Я сказала персоналу, що раніше була волонтеркою, яка ловила змій, тому схопила сумку зі змією і перемістила його в кущі. Він (пітон) був таким розслабленим і неагресивним. Не хочу більше демонізувати цих красивих тварин!".

[ + – ] Пітон висунувся з полиці зі спеціями і травами

Подію в супермаркеті прокоментував і представник Woolworths:

"Вранці в проході зі спеціями в нашому магазині Glenorie був помічений слизький і рідкісний покупець. Як тільки це було помічено, члени нашої команди відреагували швидко та спокійно і оточили територію для безпеки клієнтів. Ловчиня змій видалила слизького покупця, якого незабаром після цього благополучно випустили в ліс ".

Яким чином пітон потрапив у магазин, а тим більше на полиці з товаром, зараз з'ясовує адміністрація закладу.

Раніше повідомлялося, що в Австралії батько врятував свого чотирирічного сина від аметистового пітона. Змія довжиною 4,5 метра схопила дитину за ногу і намагалася поцупити в кущі, але хлопчик схопився за огорожу басейну та почав кричати. Побачивши, що сталося, його батько вбив змію.