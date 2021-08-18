В супермаркете Сиднея 3-метровый питон вылез с полки со специями (видео)

Первой питона заметила женщина, которая раньше занималась отловом змей, и помогла убрать непрошенного покупателя подальше, чтобы он не распугал остальных посетителей магазина.

Жительница Сиднея (Австралия) Хелайна Алати, просматривая продукты на полках в супермаркете Woolworths заметила в 20 сантиметрах от себя морду питона, который высунулся с полки со специями и травами и внимательно смотрел на нее, пишет 7NEWS.com.au.

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"Это было почти как будто он просил меня вывести его на улицу! Я оказалась случайно тем человеком, который его нашел. Он, должно быть, был там по крайней мере несколько часов. Он как бы спрятался за пряностями, и я его сначала не заметила. Это было супер мягко, совсем не агрессивно. Полагаю, он спустился с потолка. Он был около 3 метров в длину!", – рассказала она журналистам.

Хелайна, чисто случайно оказавшаяся в прошлом волонтером-ловцом змей, предложила спасти питона, отметив, что была рада увидеть его первой до тех пор, пока на него не наткнулись другие покупатели, которые бы испугались подобного:

"Я сказала персоналу, что раньше был волонтером, ловящим змей, поэтому схватила сумку со змеей и переместила его в кусты. Он (питон) был таким расслабленным и неагрессивным. Не хочу больше демонизировать этих красивых животных!".

[ + – ] Питон высунулся с полки со специями и травами

Происшествие в супермаркете прокомментировал и представитель Woolworths:

"Утром в проходе со специями в нашем магазине Glenorie был замечен скользкий и редкий покупатель. Как только это было замечено, члены нашей команды отреагировали быстро и спокойно и оцепили территорию для безопасности клиентов. Ловец змей удалил скользкого покупателя, которого вскоре после этого благополучно выпустили в лес".

Каким образом питон попал в магазин, а тем более на полки с товаром, сейчас выясняет администрация заведения.

Ранее сообщалось, что в Австралии отец спас своего четырехлетнего сына от аметистового питона. Змея длинной 4,5 метра схватила ребенка за ногу и пыталась утащить в кусты, но мальчик ухватился за ограждения бассейна и начал кричать. Увидев, что случилось, его отец убил змею.