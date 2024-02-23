Вбиває одним укусом: жінка знайшла під килимком смертоносну змію (відео)

Власниця будинку була шокована, почувши дзижчання плазуна біля вхідних дверей, й терміново покликала на допомогу експертів.

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Жителька міста Фінікс (штат Аризона, США) виявила біля вхідних дверей свого будинку смертоносну змію. Детальніше про цей випадок написало видання Miami Herald.

Представники служби вилову змій Rattlesnake Solutions, які прибули на місце події, повідомили, що власниця оселі була шокована, почувши дзижчання плазуна під килимком. Жінка негайно викликала експерта Брайса Андерсона, аби той допоміг їй з цим розібратися.

На оприлюдненому в Facebook відео можна побачити, як фахівець обережно підходить до килимка й відкидає його в бік. Як з’ясувалось, там дійсно ховалась скручена у кільце змія. Рептилія почала агресивно звиватися, щойно відчула на собі дотик щипців.

Власниця оселі була шокована, почувши дзижчання плазуна під килимком. Фото: Facebook

Андерсон спочатку помістив її у відро, а після цього відвіз у безлюдну місцевість та випустив на волю.

Розміри змії не було визначено, але експерти стверджують, що отруйні рептилії цього виду зазвичай досягають 3-5 футів завдовжки (до 152 см).

Ролик, поширений у соціальних мережах компанії Rattlesnake Solutions, викликав неоднозначну реакцію користувачів. Одні юзери були вражені, наскільки легко змія пролізла до входу в житловий будинок. Інші похвалили жінку за уважність.

"Це вражає, як легко вона туди залізла. Радий, що змія не постраждала. Ви добре попрацювали"

"О ні, ні, ні! Я радий, що живу в Міннесоті й не маю жодного стосунку до гримучих змій"

"Жінці потрібно вручити медаль за уважність"

"Я завжди думала, що мій кіт – єдиний, хто ховається під килимом або ковдрою"

"Дякуємо, що врятували її й перенесли у безпечне місце. Люди не розуміють, що ці змії – важлива частина екосистеми. Будь ласка, не вбивайте їх"

До речі, в Аризоні водиться 13 видів гримучих змій. Упійманий під килимком плазун є одним із найбільш поширених та небезпечних. Його укус може мати летальні наслідки, якщо потерпілому вчасно не надати медичну допомогу.

Раніше Фокус розповідав, що австралійська сім’я з Квінсленда пережила справжній шок під час поїздки вздовж Elliot Heads Road до Бандаберга, виявивши в автомобілі справжню змію.

Крім того, пожежники на Філіппінах зловили величезного пітона, який заплутався в електричних кабелях на стовпі. На опублікованих в мережі кадрах можна побачити, як пожежник в парі білих рукавичок підіймається драбиною й за допомогою спеціального ціпка обережно хапає змію за голову.