Женщина сняла на камеру, как ее хитрый кот ради развлечения взял собаку в "заложники" (видео)

Собаки и кошки могут жить вместе и даже при определенных обстоятельствах стать лучшими друзьями. К сожалению, это не тот случай.

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Женщина из Нью-Джерси (США) однажды услышала, что ее собака попала в беду в другой комнате. Она немедленно побежала ему на помощь, но обнаружила, что это так развлекается кот. Соответствующее видео появилось в TikTok, собрав большое количество просмотров, лайков и других реакций.

На видео маленький щенок, которого зовут Гарольд, пытается убежать от кота, держащего его джемпер, не давая двигаться.

"Я услышала суматоху, вошла и увидела вот это. Кот издевается над Гарольдом ради собственного развлечения и не испытывает угрызений совести", — рассказывается в ролике.

Это видео быстро стало вирусным в социальных сетях и сейчас собрало более 1,4 миллиона просмотров, а также более 182 тыс. лайков на платформе TikTok.

"Бедный Гарольд, коты безжалостны ха-ха";

"Кот поменял лапы не случайно, он знал, что делает";

"Гарольда взяли в заложники";

"Сначала я подумала, что его когти случайно застряли, но нет";

"Кот ведет себя так, будто он поймал Гарольда на краже".

Кстати, собаки и кошки имеют репутацию заклятых врагов, но правда заключается в том, что они могут жить вместе и даже стать лучшими друзьями при определенных обстоятельствах.

В частности, исследование итальянских ученых, опубликованное PLOS ONE в 2020 году, доказывает, что эти домашние любимцы могут легко сосуществовать без особых конфликтов.

Специалисты советуют подготовить жилье к приходу нового животного, убедившись, что оба пушистика имеют доступ к отдельным зонам в доме, где никто другой не сможет их побеспокоить, чтобы они всегда чувствовали себя в безопасности.

Напомним, ранее женщина показала неповторимую реакцию своего 7-летнего кота, которого зовут Тоу, на появление в доме новорожденного ребенка. По словам хозяйки, домашний любимец стал свидетелем многих важных событий в ее жизни, в частности знакомства с будущим мужем, женитьбы и, наконец, пополнения в семействе.

Кроме того, женщина подала жалобу на своего мужа, утверждая, что он больше заботится о домашнем коте, чем о ней. Это дело рассмотрел Верховный суд штата Карнатака (Индия).