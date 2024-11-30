Женщина оставила пса одного дома: ей до сих пор трудно поверить, чем он там занимался (видео)

Курьезный ролик из TikTok собрал почти миллион просмотров, множество лайков, комментариев, репостов и других реакций.

Бвалли из Техаса (США) закрыла своего пса, которого зовут Гусь, в вольере и ушла на работу, но питомцу каким-то образом удалось оттуда выбраться. К счастью, в доме была установлена камера для наблюдения за домашними животными, поэтому хозяйка могла в режиме реального времени отслеживать, чем именно занимается ее собака. Когда она воспользовалась этой возможностью, то не могла поверить собственным глазам.

Оказалось, что пес решил воспользоваться уникальной возможностью провести время как ему заблагорассудится и разлегся на диване гостиной, просматривая телевизионное шоу о собаках.

На видео женщина начинает разговаривать с Гусем через камеру, после чего он встревоженно рассматривает и обнюхивает устройство, но, в конце концов, снова возвращается к просмотру любимой программы. Соответствующее видео впервые появилось в TikTok и мгновенно стало вирусным.

"Его вольер расположен не в лучшем месте для просмотра телевизора. Неудивительно, что его заинтересовала именно эта передача, ведь на экране показывали собак", — говорит хозяйка.

Авторы издания Hill's Pet пишут, что собачки могут реагировать на цвета, звуки и движения, которые видят на экране телевизора. Время, проведенное перед экраном, может быть для домашних любимцев полезным, особенно если они остаются дома одни и испытывают тревогу от разлуки с хозяином.

Этот ролик в TikTok собрал более 982 тысяч просмотров, множество лайков, комментариев, репостов и других реакций.

"Он поднял брови после первого же звука", — заметил один из зрителей. Другие добавили: "Какой хороший у вас мальчик";

Владелица отметила, что такое хорошее поведение было только на камеру — в предыдущий раз он якобы ел гипсокартон.

Напомним, ранее Сара Джонсон из Флориды (США) нашла на обочине грунтовой дороги Юпитер-Фармс двух брошенных собак с буквально разрывающей сердце запиской. Женщина решила забрать домашних любимцев переночевать к себе, а утром следующего дня отвезла в местный приют Furry Friends ("Пушистые друзья").

А вот Ханна Джонс из Северной Ирландии (Великобритания) отправила своих двух спаниелей на стрижку к местному грумеру и была ошеломлена, когда увидела, что с ними произошло.