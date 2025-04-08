Интуиция не подвела: лошадь указала на тайну, о которой женщина не подозревала (видео)

25-летняя лошадь по кличке Садс стала настоящей звездой соцсетей после того, как, по словам хозяйки, "предсказала" ее беременность.

Related video

Видео, опубликованное 20 марта пользователем @theweenwrangler в TikTok, стремительно набирает популярность, собрав более 542 тысяч просмотров и более 108 тысяч лайков.

На видео Окли держит своего маленького сына на руках и подходит к животному, чтобы поприветствовать его. Однако реакция коня оказалась неожиданной: после короткого обнюхивания ребенка, Садс опустил голову к животу женщины и принялся тщательно его исследовать, а затем взглянул на нее пристально, будто пытаясь что-то сказать.

Позже, пересматривая запись, Окли вспомнила, что лошадь уже вела себя подобным образом во время ее первой беременности. Она решила пройти тест и тот оказался положительным.

"Он повел себя так же само, когда я была беременна в первый раз! У меня даже не было мысли пройти тест, пока он этого не сделал", — рассказала она.

В подписи к видео Окли с юмором заметила, что Садс, возможно, был акушером-гинекологом в прошлой жизни.

Издание Newsweek отмечает, что эксперты объясняют такие случаи сверхчувствительностью животных. Они могут улавливать малейшие изменения в химии тела, поведении, запахе и даже температуре человека — задолго до того, как тот сам почувствует изменения.

Комментаторы под видео были в восторге от необычной способности лошади.

"Прямо в животик попало. Поздравляю", "Его лицо сказало все, лол", "Мне нравится, как быстро животные узнают, чувствуют запах и слышат детеныша", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что пес притворился мертвым, чтобы не идти гулять, и стал звездой в TikTok. Интернет снова нашел своего героя. На этот раз им стал пес, который наотрез отказался идти на прогулку и с невероятным упрямством лег посреди улицы в Бруклине, Нью-Йорк (США).

Также стало известно, что 16-летняя такса вновь обрела молодость после "побега" из дома. Эмма Питерс из США решила немного "обмануть" свою пожилую собаку, позволив ей сбежать. Ролик быстро стал вирусным в соцсетях.