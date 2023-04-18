Таємниця розгадана. ШІ стабілізував кадри зі сніговою людиною, і тепер її можна роздивитися (відео)

Схоже, багаторічним суперечкам про існування єті настав кінець — крапку у суперечці поставив штучний інтелект.

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Одним із найвідоміших зображень снігової людини, певно, є відео, відоме як фільм Паттерсона-Гімліна. На кадрах знята фігура, яка рухається Національним лісом Сікс Ріверс, а помічаючи камеру, обертається і дивиться прямо в об'єктив, пише IFLScience.

Це відео було знято Роджером Паттерсоном і Робертом Гімліном 20 жовтня 1967 року, автори стверджують, що вони випадково зіткнулися з єті й навіть змогли записати його появу на камеру. Чоловіки запевняли, що вперше зустріли снігову людину у Блафф-Крік, а потім переслідували фігуру, щоб зрештою зробити те саме відео, де фігура йде, а потім обертається.

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Зазначимо, що наукова спільнота відкинула ці кадри як доказ існування снігової людини. Вчені сприйняли відео як розіграш, проте серед людей, які вірять в існування єті, це відео стало "справжнім доказом".

З моменту запису відео пройшло понад 50 років, а суперечки про його справжність досі не вщухають. У 1999 році кадри вже були піддані ретельній перевірці. Тоді дослідник Кліфф Крук, який, до речі, вірив у існування снігової людини, заявив, що на відео зображено людину в костюмі мавпи. За словами дослідника, коли він вивчив відео та наблизив його, він помітив щось схоже на "блискавку" на костюмі, яка, мабуть, відірвалася, коли людина обернулася, щоб подивитися у камеру. Тоді вчений зробив висновок, що відео є просто розіграшем.

Суперечки могли б продовжуватись і далі, але в гру вступив штучний інтелект, за допомогою якого вдалося стабілізувати відео, щоб краще розглянути фігуру, зображену на ньому. Дослідження показують, що здебільшого на відео зображено людину, у костюмі горили чи ведмедя. Іноді також на відео зображено людину, одягнену у звірячу шкуру з голови до ніг, яка проводить якийсь шаманський ритуал у лісі.

Якщо поглянути на ті кадри, зняті понад півсотні років тому, але без тремтіння камери, легко розгледіти на відео людину, яка йде у костюмі мавпи. Зазначимо, що деякі наукові дослідження також містять аналіз волосся, яке нібито належало сніговій людині. Однак результати свідчать, що вони, як правило, належали ведмедям, собакам чи іншим тваринам.

Раніше Фокус писав про те, що вчений назвав найпростіше пояснення існування снігової людини.