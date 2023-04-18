Тайна разгадана. ИИ стабилизировал кадры со снежным человеком, и теперь его можно рассмотреть (видео)

Похоже, многолетним спорам о существовании йети пришел конец — точку в споре поставил искусственный интеллект.

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Одним из самых известных изображений снежного человека, пожалуй, является видео, известное как фильм Паттерсона-Гимлина. На кадрах заснята фигура, которая движется по Национальному лесу Сикс Риверс, а замечая камеру, оборачивается и смотрит прямо в объектив, пишет IFLScience.

Это видео было снято Роджером Паттерсоном и Робертом Гимлином 20 октября 1967 года, авторы утверждают, что они случайно столкнулись с йети и даже смогли записать его появление на камеру. Мужчины уверяли, что впервые встретили снежного человека у Блафф-Крик, а затем преследовали фигуру, чтобы в конечном итоге сделать то самое видео, где йети идет, а затем оборачивается.

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Отметим, что научное сообщество отвергло эти кадры в качестве доказательства существования снежного человека. Ученые восприняли видео не более чем, как розыгрыш, однако среди людей, которые верят в существование йети, это видео стало "настоящим доказательством".

С момента записи видео прошло более 50 лет, а споры о его подлинности до сих пор не утихают. В 1999 году кадры уже были подвергнуты тщательной проверке. Тогда исследователь Клифф Крук, который, к слову, верил в существование снежного человека, заявил, что на видео изображен человек в костюме обезьяны. По словам исследователя, когда он изучил видео и приблизил его, он заметил нечто, похожее на "молнию" на костюме, которая, видимо, оторвалась, когда человек обернулся, чтобы посмотреть в камеру. Тогда ученый заключил, что видео является просто розыгрышем.

Споры могли бы продолжаться и дальше, но в игру вступил искусственный интеллект, с помощью которого удалось стабилизировать видео, чтобы лучше рассмотреть фигуру, изображенную на нем. Исследования показывают, что в большинстве своем на видео изображен человек, в костюме гориллы или медведь. Порой также на видео запечатлен человек, одетый в звериную шкуру с головы до ног, совершающий некий шаманский ритуал в лесу.

Если взглянуть на те самые кадры, снятые более полусотни лет назад, но без дрожания камеры, легко рассмотреть на видео человека, идущего в костюме обезьяны. Отметим, что некоторые научные исследования также включают анализ волос, которые якобы принадлежали снежному человеку. Однако результаты свидетельствуют, что они, как правило, принадлежали медведям, собакам или другим животным.

Ранее Фокус писал о том, что ученый назвал самое простое объяснение существования снежного человека.