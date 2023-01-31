Не смотри йети в глаза. Ученый назвал самое простое объяснение существования снежного человека

Исследователь объяснил, что на самом деле видели тысячи людей и почему им не стоило задерживать взгляд на мифическом йети.

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Огромная фигура появляется из тени леса лишь на секунду, а затем снова исчезает за кроной деревьев. Тысячи людей приблизительно так и описывали свою встречу со снежным человеком, однако мало кто из них осмеливался встретиться с йети лицом к лицу и заглянуть ему в глаза. И тому есть вполне простое объяснение, пишет Science Alert.

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Десятилетиями ученые строили различные гипотезы существования йети, однако никаких убедительных фактов, увы, не было. Теперь объяснить появление снежного человека взялся исследователь данных Флоу Фоксон, который считает, что большинство людей, заявивших о встрече с йети, на самом деле видели черных медведей, которые ковыляли на задних лапах.

По словам ученого американские черные медведи (Ursus americanus), как правило, передвигаются на четвереньках, однако в случаях, когда они почувствуют какой-то особенно интересный запах, они вполне способны встать на задние лапы. В этот момент, по мнению Фоксона, они наиболее похожи на гигантских людей, покрытых мехом.

Отметим, что это не первый раз, когда ученые пытаются объяснить существование йети с помощью черных медведей. Первая подобная попытка была предпринята еще в 2005 году — тогда ученые сравнили популяцию черных медведей с сообщениями о наблюдениях йети северо-западном округе США. Однако тогда они пришли к выводу, что эти данные не совпадают, а значит "появления йети" связаны с какими-то другими животными.

Однако в 2009 году ученые провели повторное исследование в том же регионе — оказалось, что степень совпадения между популяцией черного медведя и появлением снежного человека весьма высока. В своем исследовании Фоксон взял за основу данные исследования 2009 года и расширил их, распространив на все территории США и Канады, где черные медведи обитают рядом с людьми.

Затем исследователь обратился к базе данных Организации полевых исследователей снежного человека, которая хранит данные очевидцев начиная с 20-го века. Далее он сравнил эти данные с информацией о плотности и распространении черного медведя, а также плотности населения людей в этих регионах.

Фоксон использовал собственную регрессионную модель, которая показывает, связаны ли изменения, наблюдаемые в одной переменной, с изменениями в другой. Проанализировав полученные данные исследователь обнаружил, что "встречи с йети" в значительной степени объясняются ошибочно идентифицированными черными медведями.

Ученый отмечает, что в густонаселенных медведями и людьми регионах сообщается о более частых встречах со снежным человеком, особенно на северо-западе Тихого океана. В то же время в Техасе и Флориде, например, популяция черных медведей меньше, однако в этих двух штатах люди часто заявляют о встречах с йети.

Фоксон отмечает, что встречи со снежным человеком в штатах, где нет известных гнездящихся популяций черного медведя, можно связать с существованием неизвестного гоменида в Северной Америке. Однако с большей вероятностью эти встречи можно объяснить ошибочной идентификацией других животных. Фоксон отмечает, что Техас и Флорида, скорее являются исключениями из правила, а правило заключается в том, что если где-то есть снежный человек, то, вероятнее всего, там живет множество медведей.

Ранее Фокус писал о том, что секрет йети может быть раскрыт: ученые получили новые данные о загадочных существах.