Не дивись єті в очі. Вчений назвав найпростіше пояснення існування снігової людини

Дослідник пояснив, що насправді бачили тисячі людей і чому їм не варто затримувати погляд на міфічному єті.

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Величезна постать з'являється з тіні лісу лише на секунду, а потім знову зникає за кроною дерев. Тисячі людей приблизно так і описували свою зустріч зі сніговою людиною, проте мало хто з них наважувався зустрітися з єті віч-на-віч і зазирнути йому в очі. І тому є цілком просте пояснення, пише Science Alert.

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Десятиліттями вчені будували різні гіпотези існування єті, проте жодних переконливих фактів, на жаль, не було. Тепер пояснити появу снігової людини взявся дослідник даних Флоу Фоксон, який вважає, що більшість людей, які заявили про зустріч із єті, насправді бачила чорних ведмедів, які шкутильгали на задніх лапах.

За словами вченого американські чорні ведмеді (Ursus americanus), як правило, пересуваються рачки, проте у випадках, коли вони відчують якийсь особливо цікавий запах, вони цілком здатні стати на задні лапи. У цей момент, на думку Фоксона, вони найбільше схожі на гігантських людей, покритих хутром.

Зазначимо, що це не вперше, коли вчені намагаються пояснити існування єті за допомогою чорних ведмедів. Першу таку спробу здійснено ще 2005 року — тоді вчені порівняли популяцію чорних ведмедів із повідомленнями про спостереження єті в північно-західному окрузі США. Однак тоді вони дійшли висновку, що ці дані не збігаються, а значить "поява єті" пов'язана з іншими тваринами.

Однак у 2009 році вчені провели повторне дослідження у тому ж регіоні — виявилося, що ступінь збігу між популяцією чорного ведмедя та появою снігової людини дуже високий. У своєму дослідженні Фоксон взяв за основу дані дослідження 2009 року та розширив їх, поширивши на всі території США та Канади, де чорні ведмеді мешкають поряд із людьми.

Потім дослідник звернувся до бази даних Організації польових дослідників снігової людини, яка зберігає дані очевидців, починаючи з 20-го століття. Далі він порівняв ці дані з інформацією про щільність та поширення чорного ведмедя, а також щільність населення людей у цих регіонах.

Фоксон використав власну регресійну модель, яка показує, чи пов'язані зміни, що спостерігаються в одній змінній, зі змінами в іншій. Проаналізувавши отримані дані дослідник виявив, що "зустрічі з єті" значною мірою пояснюються помилково ідентифікованими чорними ведмедями.

Вчений зазначає, що в густонаселених ведмедями та людьми регіонах повідомляється про частіші зустрічі зі сніговою людиною, особливо на північному заході Тихого океану. Водночас у Техасі та Флориді, наприклад, популяція чорних ведмедів менша, проте в цих двох штатах люди часто заявляють про зустрічі з єті.

Фоксон зазначає, що зустрічі зі сніговою людиною в штатах, де немає відомих популяцій чорного ведмедя, що гніздяться, можна пов'язати з існуванням невідомого гомініду в Північній Америці. Однак із більшою ймовірністю ці зустрічі можна пояснити помилковою ідентифікацією інших тварин. Фоксон зазначає, що Техас і Флорида, ймовірніше є винятками з правила, а правило полягає в тому, що якщо десь є снігова людина, то найімовірніше там живе безліч ведмедів.

Раніше Фокус писав про те, що секрет єті може бути розкритий: вчені отримали нові дані про загадкові істоти.