Секрет єті може бути розкритий: учені отримали нові дані про загадкових істот

Дослідження Мадху Четрі спростовує існування єті — передбачається, що це бурий ведмідь.

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Усі ми чули про єті. Його описують як гігантську мавпоподібну істоту. Кажуть, вона мешкає на Гімалайському хребті в Азії. Незаперечних доказів існування єті не було, але нібито багато хто його бачив.

Однак тепер один експерт вважає, що розгадав цю таємницю, пише видання LADBible.

Дослідник Мадху Четрі з Непальського національного фонду охорони навколишнього середовища неодноразово чув про це. Зазвичай різні історії йому розповідали жителі місцевих сіл.

Деякі пастухи говорили про особисту зустріч із істотою. Інші казали, що бачили одразу двох єті. Поки один шукав бабака, інший просто відпочивав на спині. Крім того, він склав ноги, як людина. Лікарю навіть намагалися показувати докази. Як правило, це було волосся та сліди ніг.

Однак Мадху Четрі вважає, що люди мають справу з бурем тибетським ведмедем. Їхні сліди досить схожі на ті, що нібито залишають єті. Дослідник зазначив, що місцеві кілька разів плутали зразки волосся та відбитки лап ведмедів на високогірних пасовищах із єті.

Є версії, що великі сліди можуть бути пов'язані з гімалайськими бабаками. Це улюблена страва бурих ведмедів, тому їхні сліди часто з'являються у верхніх частинах поселень. А коли вони прокидаються в літній період, то копають глибокі ями — вони схожі на розповіді місцевих.

Першу версію Четрі доводить і нове дослідження. Зокрема, після першого спостереження у 2007 році він зробив чіткі зображення тварин. У цьому допомогли фотопастки. За допомогою них вдалося з'ясувати, що в Непалі також є невелика популяція бурих ведмедів Тибету.

Незабаром він планує опублікувати своє дослідження.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що вчені готують спеціальну відповідь інопланетянам, якщо вони подзвонять на Землю.