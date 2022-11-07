Якщо інопланетяни "зателефонують" на Землю: вчені створюють спеціальну відповідь

Учені вважають, що земляни не готові до потенційного контакту з позаземними цивілізаціями, а тому створюють офіційний протокол для відповіді на інопланетне повідомлення.

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Група вчених створює новий протокол спілкування з потенційними інопланетянами вперше за 33 роки. Учені вважають, що якщо завтра нам "зателефонують" представники позаземного розуму, тобто надішлють свій сигнал, то людство не готове правильно на нього відреагувати. Тобто люди не знають, що відповісти на цей сигнал, і це проблема. Тому новий прокол для контакту з інопланетянами покликаний показати, як світ повинен відповісти на сигнал і цього протоколу повинні дотримуватися вчені та політики Землі у разі раптового контакту, пише Space.

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Наразі єдиний протокол спілкування з інопланетянами, який є у людей, був створений спільнотою вчених із проєкту SETI, які займаються пошуком позаземного життя, ще в 1989 році.

Цей протокол 10 років тому вже переглядали, але він досі надто розпливчатий, коли йдеться про міжнародну відповідь на позаземний сигнал. Переважно, цей протокол звертає увагу на те, що потрібно зосередити увагу на обмін науковими відкриттями між людьми й інопланетянами. У разі підтвердженого контакту з позаземним розумом, згідно з цим протоколом, учені мають звернутися за інструкціями до ООН. Але як має діяти ця організація у цьому випадку досі не зрозуміло.

"Зараз наукова фантастика наповнена дослідженнями про вплив першого контакту з інопланетянами на людство. Але ми хочемо вийти за межі роздумів про вплив на людство такого сигналу або зустрічі з інопланетними створіннями. Наше завдання показати, як саме має реагувати суспільство на таку подію", — говорить Джон Елліот із Сент-Ендрюського університету, Шотландія.

Цей учений є координатором нещодавно створеного Центру виявлення проєкту SETI у Сент-Ендрюському університеті. Саме в цьому центрі міжнародна група вчених створює новий протокол контактів з інопланетянами.

[ + – ] Група вчених створює новий протокол спілкування із потенційними інопланетянами вперше за 33 роки. Учені вважають, що якщо завтра нам "зателефонують" представники позаземного розуму, тобто надішлють свій сигнал, то людство не готове правильно на нього відреагувати Фото: space.com

Учені вже знають, що на Марсі колись (а можливо, і зараз воно існує) було життя. Уже знайдено планети, що нагадують Землю і на них також може існувати життя. Тому ймовірність того, що десь у нашій галактиці змогло еволюціонувати розумне життя набуває все більшої правдоподібності. Але за весь час спостережень за космосом учені так і не отримали жодного сигналу потенційної позаземної цивілізації.

Тому вчені з Центру виявлення проєкту SETI всі зусилля зараз спрямовують на сканування космосу в пошуках таких повідомлень. І, звичайно ж, готують новий протокол реагування на них. Також учені таки торкнуться теми можливого впливу такого контакту на людство.

"Чи ми отримаємо сигнал від інопланетян? Коли це станеться? На ці питання немає відповіді. Але ми не можемо собі дозволити бути не готовими з наукового погляду до такого розвитку подій, тобто до того, що такий сигнал ми можемо отримати і завтра", — каже Еліот.

До речі, деякі прихильники теорії змови вважають, що інопланетяни живуть на Марсі та залишали нам свої послання. Про це, а також про інші теорії змови про космос Фокус уже писав.

Також Фокус уже писав про те, що згідно з нещодавнім звітом Пентагону, жодна з відомих подій спостережень за НЛО не має інопланетного походження. Ці явища мають земне пояснення.

Як уже писав Фокус, нещодавнє дослідження припускає, що в нашій Сонячній системі можна виявити тисячі мільйонів космічних апаратів, які швидше за все належать інопланетянам.

Згідно з однією з теорій, про яку вже писав Фокус, позаземним цивілізаціям не цікава Сонячна система, тому ми досі не виявили інопланетян.