Пентагон "пояснив" НЛО: представлені нові результати розслідування невідомих об'єктів

У Міністерстві оборони США, як і раніше, не пов'язують факти спостереження НЛО з інопланетянами і мають більш приземлені пояснення цим явищам.

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Пентагон ще влітку цього року відновив роботу щодо вивчення фактів спостереження за НЛО, які тепер заведено називати невідомими повітряними явищами. Як уже писав Фокус така пильна увага до цих невідомих об'єктів викликана міркуваннями національної безпеки США. Але на умовах анонімності джерела в Пентагоні повідомили виданню The New York Times перші подробиці нового розслідування.

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Це все Китай

Розвідувальні служби США провели останні кілька років, аналізуючи кадри сотень зустрічей з НЛО, і вони все ще стверджують, що це не має жодного стосунку до інопланетян. Представники Пентагону вважають, що більшість з цих невідомих повітряних явищ є іноземними об'єктами, такими як китайські безпілотники, або метеозондами, або це пов'язано зі звичайними перешкодами в повітрі в разі фіксації приладами.

Джерела повідомили, що китайські шпигуни змогли вкрасти деякі креслення передових американських винищувачів і зараз Китай активно цікавиться системою навчання пілотів на цих літаках. Тому безпілотники Китаю можна знайти у повітряному просторі США.

Інші результати нового дослідження показують, що багато зафіксованих НЛО насправді є оптичною ілюзією і вони не переміщалися з величезною швидкістю в повітрі, порушуючи закони фізики.

[ + – ] Розвідувальні служби США провели останні кілька років, аналізуючи кадри сотень зустрічей з НЛО, і вони все ще стверджують, що це не має жодного стосунку до інопланетян Фото: Forbes

Інопланетяни тут ні до чого

Американські військові склали новий звіт для Конгресу США, в якому вони додали докладні пояснення до звіту 2021 року. У ньому йшлося про 144 випадки спостереження за невідомими повітряними явищами у період із 2004 по 2021 рік.

Водночас військові Пентагону знову схиляються до того, що більшість НЛО — це або китайські літальні апарати, або метеозонди, можливо, навіть це були звичайні птахи. У будь-якому випадку прилади могли неправильно сфокусуватися на об'єкті та видати неправильну інформацію. Те саме стосується і пілотів літаків, які стали жертвою оптичних ілюзій.

Проте деякі факти спостереження за НЛО залишаються без пояснень, але інопланетяни не фігурують у новому звіті. Те, що уряд США не дає розширеного доступу до інформації про розслідування фактів спостереження НЛО, сприяє появі численних теорій змови.

До речі Фокус уже писав про найпопулярніші теорії змови про космос, в які все ще вірять люди.

За словами представниці Пентагону Сью Гоф, уряд ділиться лише тією інформацією, яка не становить загрози для національної безпеки США. З іншого боку, ще немає достатньо даних, щоб остаточно пояснити деякі факти спостереження НЛО.

За словами Гоф, деякі повітряні явища все ще залишаються невідомими через брак інформації, яку мають на руках військові. Але кількість даних збільшується і незабаром буде знайдено пояснення для всіх відомих НЛО.

[ + – ] За словами Гоф, деякі повітряні явища все ще залишаються невідомими через брак інформації, яку мають на руках військові. Але кількість даних збільшується і незабаром буде знайдено пояснення для всіх відомих НЛО Фото: Скриншот

Поки міністерство оборони США продовжує розслідування спостережень невідомих повітряних явищ, NASA також створило незалежну дослідницьку групу для вивчення НЛО, яка працюватиме із жовтня 2022 року до середини 2023 року, як уже писав Фокус.

Фокус уже писав про те, що американські військові офіційно визнали, що в їхніх архівах зберігається багато невідомих відео, де видно невідомі об'єкти. Але поки що ці відеоролики не можна показувати громадськості, і на те є причина.

Також Фокус докладно писав про те, що на сьогодні відомо про НЛО та чи вони стосуються інопланетян.

Нагадуємо, що відомий мисливець за інопланетянами Аві Леб нещодавно висунув нову теорію, в якій йдеться про те, що в нашій Сонячній системі можна виявити 4 квінтильйони космічних апаратів інопланетян, як уже писав Фокус.