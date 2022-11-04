Пентагон "объяснил" НЛО: представлены новые результаты расследования неопознанных объектов

В Министерстве обороны США по-прежнему не связывают факты наблюдения НЛО с инопланетянами и имеют более приземленные объяснения этим явлениям.

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Пентагон еще летом этого года возобновил работу по изучению фактов наблюдения за НЛО, которые теперь принято называть неопознанными воздушными явлениями. Как уже писал Фокус такое пристальное внимание к этим неопознанным объектам вызвано соображениями национальной безопасности США. Но на условиях анонимности источники в Пентагоне сообщили изданию The New York Times первые подробности нового расследования.

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Это все Китай

Разведывательные службы США провели последние несколько лет, анализируя кадры сотен встреч с НЛО, и они все еще утверждают, что это не имеет никакого отношения к инопланетянам. Представители Пентагона считают, что большинство из этих неопознанных воздушных явлений являются иностранными объектами, такими как китайские беспилотники, либо метеозондами или же это связано с обычными помехами в воздухе при фиксации приборами.

Источники сообщили изданию, что китайские шпионы смогли украсть некоторые чертежи передовых американских истребителей и сейчас Китай активно интересуется системой обучения пилотов на этих самолетах. Поэтому беспилотники Китая можно обнаружить в воздушном пространстве США.

Другие результаты нового исследования показывают, что многие из зафиксированных НЛО на самом деле являются оптической иллюзией и они не перемещались с огромной скоростью в воздухе, нарушая законы физики.

[ + – ] Разведывательные службы США провели последние несколько лет, анализируя кадры сотен встреч с НЛО, и они все еще утверждают, что это не имеет никакого отношения к инопланетянам Фото: Forbes

Инопланетяне здесь ни при чем

Американские военные составили новый отчет для Конгресса США, в котором они добавили новые подробные объяснения к отчету 2021 года. В нем говорилось о 144 случаях наблюдения за неопознанными воздушными явлениями в период с 2004 по 2021 год.

В то же время военные Пентагона снова склоняются к тому, что большинство НЛО – это либо китайские летательные аппараты, или метеозонды, возможно даже это были обычные птицы. В любом случае приборы могли неправильно сфокусироваться на объекте и выдать неверную информацию. То же касается и пилотов самолетов, которые стали жертвой оптических иллюзий.

Все же некоторые факты наблюдения за НЛО остаются без объяснений, но инопланетяне не фигурируют в новом отчете. То, что правительство США не дает расширенного доступа к информации о расследовании фактов наблюдения НЛО, способствует появлению многочисленных теорий заговора.

Кстати Фокус уже писал о самых популярных теориях заговора о космосе, в которые все еще верят люди.

По словам представителя Пентагона Сью Гоф, правительство делится лишь той информацией, которая не представляет угрозу для национальной безопасности США. С другой стороны, все еще нет достаточно данных, чтобы окончательно объяснить некоторые факты наблюдения НЛО.

По словам Гоф, некоторые воздушные явления все еще остаются неопознанными из-за недостатка информации, которую имеют на руках военные. Но количество данных увеличивается и вскоре будет найдено объяснение для всех известных НЛО.

[ + – ] По словам Гоф, некоторые воздушные явления все еще остаются неопознанными из-за недостатка информации, которую имеют на руках военные. Но количество данных увеличивается и вскоре будет найдено объяснение для всех известных НЛО Фото: Скриншот

Пока министерство обороны США продолжает расследование наблюдений неопознанных воздушных явлений, NASA также создало независимую исследовательскую группу для изучения НЛО, которая будет работать с октября 2022 года до середины 2023 года, как уже писал Фокус.

Фокус уже писал о том, что американские военные официально признали, что в их архивах хранится много неизвестных видео, где видны неопознанные объекты. Но пока что эти видеоролики нельзя показывать общественности и этому есть причина.

Также Фокус подробно писал о том, что на сегодня известно об НЛО и имеют ли они отношение к инопланетянам.

Напоминаем, что известный охотник за инопланетянами Ави Леб недавно выдвинул новую теорию, в которой говорится о том, что в нашей Солнечной системе можно обнаружить 4 квинтиллиона космических аппаратов инопланетян, как уже писал Фокус.