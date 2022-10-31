В Солнечной системе летает 4 квинтиллиона аппаратов инопланетян: что выяснил ученый из Гарварда

Знаменитый охотник за инопланетянами Ави Леб представил свое новое исследование и кажется невероятной теорию, которую он может подтвердить фактами.

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Астроном из Гарвардского университета, который известен своими теориями о существовании внеземной жизни в своем новом исследовании заявил, что возможно в Солнечной системе можно обнаружить 4 квинтиллиона инопланетных космических аппаратов. Это исследование продолжает тему загадочного межзвездного объекта Оумуамуа, который посетил Солнечную систему еще 5 лет назад. Является ли этот странный объект в форме сигары космическим кораблем инопланетян ученые спорят до сих пор, пишет Futurism.

Ави Леб является одним из немногих ученых, который продолжает утверждать, что Оумуамуа не просто прилетел из другой звездной системы, а может быть космическим кораблем инопланетян. По крайней мере ученый не исключает такой возможности.

[ + – ] Ави Леб является одним из немногих ученых, который продолжает утверждать, что Оумуамуа не просто прилетел из другой звездной системы, а может быть космическим кораблем инопланетян. По крайней мере ученый не исключает такой возможности Фото: Daily Beast

Теперь Леб задался еще одним вопросом: сколько таких объектов из других звездных систем может быть в Солнечной системе и в ее окрестностях? Согласно его новому исследованию, таких объектов может быть целых 4 000 000 000 000 000 000 или 4 квинтиллиона. И каждый из них может иметь искусственное происхождение, то есть его могли создать представители внеземного разума.

На первый взгляд кажется, что это огромная цифра, но Солнечная система также огромна, а ее окрестности, то есть регион до ближайшей звезды также обширны. Но обнаружить такие объекты, по словам Леба, чрезвычайно сложно.

Леб считает, что 4 квинтиллиона объектов не обязательно являются инопланетными космическими кораблями или аппаратами. Это могут быть обломки таких объектов или же фрагменты каких-либо неизвестных нам внеземных технологий. Просто они еще не были обнаружены.

"Сколько уже обнаружено на сегодня межзвездных объектов? Их только четыре: Оумуамуа, метеориты CNEOS 2014-01-08 и CNEOS 2017-03-09, а еще комета Борисова. Используя показатели их обнаружения с помощью обычных математических расчетов можно узнать примерное количество межзвездных объектов в окрестностях Солнца", — говорит Леб.

[ + – ] Что касается размеров этих объектов, то они точно меньше, чем знаменитый Оумуамуа, длина которого оценивается в районе 200 метров Фото: Daily Beast

При вычислении количества потенциальных межзвездных объектов у Леба получилось сразу два результата.

Одна цифра касается тех объектов, которые летают в Солнечной системе и ее окрестностях и их вряд ли можно обнаружить с помощью существующих технологий. Таких объектов, как подсчитал Леб, целых 40 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 или 40 дециллионов.

Но другая цифра, 4 квинтиллиона, относится к объектам, которые могут летать близко к Солнцу и у астрономов есть шанс обнаружить их. И именно они скорее всего являются внеземными космическими аппаратами.

Что касается размеров, то они точно меньше, чем знаменитый Оумуамуа, длина которого оценивается в районе 200 метров. Скорее всего они не больше 1 метра в диаметре и могут быть просто камнями из-за пределов Солнечной системы. Но Леб считает, что эти объекты, по крайней мере многие из них, могут быть инопланетными аппаратами. При чем на 1 млн объектов размером в 1 метр, могут приходится такие же громадины, как и Оумуамуа.

Если эти объекты так сложно обнаружить, то как же их найти? Леб считает, что тот же космический телескоп Уэбба сможет определить, где объект местного происхождения, а где тот, который прибыл к нам извне Солнечной системы. Даже если он очень маленький.

[ + – ] Леб считает, что тот же космический телескоп Уэбба сможет определить, где объект местного происхождения, а где тот, который прибыл к нам извне Солнечной системы. Даже если он очень маленький Фото: NASA

Также по словам Леба, телескоп в Обсерватории имени Веры Рубин, которая начнет свою работу в 2023 году в Чили, сможет различить крошечные элементы на поверхности таких объектов, чтобы можно было сказать, что это не астероид, а инопланетная технология.

Другие ученые, как и раньше, скептически отнеслись к новой теории Леба, но это не говорит о том, что это невозможно.

Фокус уже писал о том, что недавно вокруг межзвездного объекта Оумуамуа разгорелся новый скандал. Группа ученых решила опровергнуть теорию Леба о том, что это космический корабль внеземной цивилизации. В итоге каждая сторона привела свои убедительные аргументы в пользу своей версии.

Также Фокус писал о том, что Ави Леб раскритиковал украинских ученых, которые заявили о том, что им удалось обнаружить НЛО в небе над Украиной.

Как уже писал Фокус, инопланетяне скорее всего не посетят Землю, потому как наша планета вращается вокург не интересной для них звезды.