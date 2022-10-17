Полеты НЛО над Украиной. Охотник за инопланетянами из Гарварда дал оценку недавним событиям

Сообщение о том, что над Киевом в сентябре были замечены НЛО подвергли критике как в НАН Украины, так и известный ученый из Гарвардского университета.

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Нашумевшее сообщение о том, что в небе над Киевом и Киевской областью замечены неопознанные летающие объекты, или НЛО, распространили ученые из Главной астрономической обсерватории Национальной академии наук Украины в прошлом месяце. Но в НАН Украины официально заявили, что никакой сенсации здесь нет, ведь ученые при обработке полученных данных допустили существенные ошибки. На это также указывает и известный американский астрофизик Ави Леб, пишет Live Science.

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НЛО над Киевом

В отчете, который обнародовали ученые из Главной астрономической обсерватории НАН Украины говорилось о том, что в небе над столицей и областью было замечено много неопознанных объектов, природа которых не ясна. Среди этих летающих объектов были выявлены так называемые "фантомы", то есть совершенно черные объекты на фоне неба, которые летели в атмосфере со скоростью в 53 000 км/час. А это примерно в 2 раза быстрее, чем скорость полета баллистической ракеты.

[ + – ] В отчете, который обнародовали ученые из Главной астрономической обсерватории НАН Украины говорилось о том, что в небе над столицей и областью было замечено много неопознанных объектов, природа которых не ясна Фото: Соцсети

Украинские ученые назвали эти объекты неопознанными воздушными явлениями (НВЯ), как принято с недавних пор называть НЛО. Тем не менее, хотя и предполагалось, что эти объекты могут иметь внеземное происхождение, не исключалось, что это могут быть спутники, беспилотники или же ракеты, которые выпускают российские войска в ходе продолжающейся войны в Украине.

Реакция НАН Украины

В НАН Украины провели тщательное изучение отчета астрономов и официально заявили, что он не имеет научной точности и во время обработки данных были допущены существенные ошибки. То есть речи о действительно "летающих тарелках" и быть не может.

"Хотя наблюдения учеными и являются оригинальными, их обработка и интерпретация были выполнены без надлежащего научного обоснования. Также были допущены существенные ошибки при определении расстояния до летящих объектов. Также нет достаточной аргументации, что этими объектами могут быть известные природные явления или же рукотворные объекты. Авторы сделали необоснованные выводы касательно характеристик наблюдаемых объектов", — говорится в сообщении НАН Украины.

[ + – ] Среди этих летающих объектов были выявлены так называемые "фантомы", то есть совершенно черные объекты на фоне неба, которые летели в атмосфере со скоростью в 53 000 км/час Фото: соцсети

Мнение ученого из Гарварда

Авторы спорного заявления о полете НЛО, определили расстояние, размер и скорость этих объектов, основываясь на том, сколько фонового света блокирует каждый из них. В результате они пришли к выводу, что многие из этих объектов по размеру сопоставимы с размером самолета, но двигались в атмосфере со скоростью космического корабля.

"Анализируя данные украинские ученые неточно рассчитали расстояние и местонахождение этих объектов, поэтому неправильно оценили их размер и скорость", — говорит Ави Леб из Гарвардского университета, который раскритиковал заявление ученых из Киева в своей научной статье.

По словам Леба, если бы эти объекты были действительно такими большими, быстрыми и так высоко находились в небе, то каждый такой объект создавал бы гигантский огненный шар, как это делает ракета или метеорит при вхождении в атмосферу.

"То, что эти НВЯ были полностью черными, не доказывает, что они имели внеземное происхождение. Это говорит о том, что астрономы сильно просчитались в расчетах местоположения объектов", — говорит Леб.

Леб предполагает, что этими объектами запросто могли быть летящие баллистические ракеты или артиллерийские снаряды, которые часто можно увидеть в небе над Украиной во время войны.

[ + – ] До сих пор не известно, что же на самом деле увидели украинские астрономы в небе над Киевом в сентябре этого года Фото: скриншот

До сих пор не известно, что же на самом деле увидели украинские астрономы в небе над Киевом в сентябре этого года. В любом случае, отчет ученых опубликован, но НАН Украины считает его недостаточно научным, а потому академия попросила авторов изъять из их статьи упоминание о Национальной академии наук.

Фокус уже писал о том, что на сегодняшний день известно о существовании НЛО или все же правильнее говорить НВЯ. Пентагон и NASA уже признали тот факт, что такие объекты существуют и возможно они имеют внеземное происхождение.

Также Фокус писал о том, что американские военные признали тот факт, что у них в архивах хранится много секретных видео НЛО. Но опубликовать их нельзя по одной простой причине.