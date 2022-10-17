Польоти НЛО над Україною. Мисливець за інопланетянами з Гарварду оцінив нещодавні події

Повідомлення про те, що над Києвом у вересні були помічені НЛО розкритикували як у НАН України, так і відомий вчений з Гарвардського університету.

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Нашуміле повідомлення про те, що в небі над Києвом і Київською областю помічені невідомі літальні об'єкти, або НЛО, поширили вчені з Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України минулого місяця. Але в НАН України офіційно заявили, що ніякої сенсації тут немає, адже вчені в процесі обробки отриманих даних припустилися суттєвих помилок. Про це також вказує і відомий американський астрофізик Аві Леб, пише Live Science.

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НЛО над Києвом

У звіті, який оприлюднили вчені з Головної астрономічної обсерваторії НАН України, йшлося про те, що в небі над столицею та областю було помічено багато невідомих об'єктів, природа яких не зрозуміла. Серед цих літальних об'єктів були виявлені так звані "фантоми", тобто абсолютно чорні об'єкти на тлі неба, які летіли в атмосфері зі швидкістю 53 000 км/год. А це приблизно вдвічі швидше, ніж швидкість польоту балістичної ракети.

[ + – ] У звіті, який оприлюднили вчені з Головної астрономічної обсерваторії НАН України, йшлося про те, що в небі над столицею та областю було помічено багато невідомих об'єктів, природа яких не зрозуміла Фото: Соцсети

Українські вчені назвали ці об'єкти невідомими повітряними явищами (НВЯ), як заведено з нещодавніх пір називати НЛО. Тим не менш, хоча й передбачалося, що ці об'єкти можуть мати позаземне походження, не заперечувалося, що це можуть бути супутники, безпілотники або ракети, які випускають російські війська в процесі війни в Україні.

Реакція НАН України

У НАН України провели ретельне вивчення звіту астрономів та офіційно заявили, що він не має наукової точності й під час обробки даних було допущено суттєвих помилок. Тобто йтися про дійсно "літальні тарілки" не може.

"Хоча спостереження вченими і є оригінальними, їх обробка й інтерпретація були виконані без належного наукового обґрунтування. Також були допущені суттєві помилки у процесі визначення відстані до літальних об'єктів. Також немає достатньої аргументації, що цими об'єктами можуть бути відомі природні явища або рукотворні об'єкти. Автори зробили необґрунтовані висновки щодо характеристик об'єктів, що спостерігаються", — йдеться в повідомленні НАН України.

[ + – ] Серед цих літальних об'єктів були виявлені так звані "фантоми", тобто абсолютно чорні об'єкти на тлі неба, що летіли в атмосфері зі швидкістю 53 000 км/год Фото: соцсети

Думка вченого з Гарварду

Автори суперечливої заяви про польот НЛО, визначили відстань, розмір і швидкість цих об'єктів, ґрунтуючись на тому, скільки фонового світла блокує кожен із них. Зрештою вони дійшли висновку, що багато з цих об'єктів за розміром можна порівняти з розміром літака, але рухалися в атмосфері зі швидкістю космічного корабля.

"Аналізуючи дані українські вчені неточно розрахували відстань і місцезнаходження цих об'єктів, тому неправильно оцінили їх розмір і швидкість", — говорить Аві Леб із Гарвардського університету, який розкритикував заяву вчених із Києва у своїй науковій статті.

За словами Леба, якби ці об'єкти були справді такими великими, швидкими і так високо перебували в небі, то кожен такий об'єкт створював би гігантську вогненну кулю, як це робить ракета чи метеорит під час входження в атмосферу.

"Те, що ці НВЯ були повністю чорними, не доводить, що вони мали позаземне походження. Це говорить про те, що астрономи сильно прорахувалися в розрахунках розташування об'єктів", — говорить Леб.

Леб припускає, що цими об'єктами запросто могли бути літальні балістичні ракети або артилерійські снаряди, які часто можна побачити в небі над Україною під час війни.

[ + – ] Досі не відомо, що насправді побачили українські астрономи в небі над Києвом у вересні цього року Фото: скриншот

Досі не відомо, що насправді побачили українські астрономи в небі над Києвом у вересні цього року. У будь-якому випадку звіт науковців опубліковано, але НАН України вважає його недостатньо науковим, а тому академія попросила авторів вилучити з їхньої статті згадку про Національну академію наук.

Фокус уже писав про те, що на сьогодні відомо про існування НЛО або все ж таки правильніше говорити НВЯ. Пентагон і NASA вже визнали той факт, що такі об'єкти існують і, можливо, вони мають позаземне походження.

Також Фокус писав про те, що американські військові визнали той факт, що в них в архівах зберігається багато секретних відео НЛО. Але опублікувати їх не можна з однієї простої причини.