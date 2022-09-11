ВМС США має багато секретних відео НЛО, але їх не можна показувати: в чому причина

Точна кількість відеороликів із НЛО невідома. Також немає даних, що на них зображено.

У ВМС США визнали, що в їхніх архівах зберігається набагато більше секретних відео, на яких зафіксовано рухи НЛО або, як їх заведено зараз називати в Пентагоні, — невідомих повітряних явищ. Але ці секретні відео не стануть надбанням громадськості, оскільки це може загрожувати національній безпеці США, пише Live Science.

Заява представників ВМС США про те, що у них ще не оприлюднені відео з НЛО, зроблена у відповідь на запит сайту The Black Vault. На цьому сайті раніше вже опублікували тисячі секретних документів ЦРУ та інших урядових організацій США, зокрема про НЛО.

[ + – ] У ВМС США визнали, що в їхніх архівах зберігається набагато більше секретних відео, на яких зафіксовано рухи НЛО або, як їх прийнято зараз називати в Пентагоні, – невідомих повітряних явищ Фото: Forbes

Сам запит власники сайту зробили ще у квітні 2020 року, коли американські військові розсекретили 3 відео з невідомими об'єктами, які переміщалися у повітрі так, як це не може робити жоден літак. І лише через майже 2,5 роки у ВМС США відповіли на запит, у якому власники сайту просили розсекретити решту відео з НЛО.

Американські військові визнали, що такі відео існують, але їх не передаватимуть у спільний доступ із міркувань національної безпеки США. За словами Грегорі Кейсона, представника американських ВМС, така інформація може нашкодити безпеці Америки, оскільки потенційні противники можуть отримати цінні дані "про операції, вразливі місця або нові можливості Пентагону і ВМС США".

За словами Кейсона, зняти гриф секретності з попередніх відео, пов'язаних із НЛО, дозволив той факт, що ці ролики вже потрапили до рук ЗМІ і про них стало відомо. Американські військові вважають, що ці відео не загрожують національній безпеці Штатів.

Поки залишається загадкою, скільки саме в архівах ВМС США знаходяться відеоролики з фіксацією переміщень НЛО і що саме на них зображено. Але найголовніше, що військові не приховують факту існування цих даних.

Фокус вже докладно писав про те, що відомо про існування невідомих літаючих об'єктів. Зокрема про те, з чого почалася історія спостереження за ними, і про те, що Пентагон та NASA офіційно визнали існування цих об'єктів. Але поки не ясно, чи мають вони земне походження, чи все-таки до нас прилітають інопланетяни.

Фокус також писав про те, що з'явилася найчіткіша фотографія НЛО, але скептики вважають, що ці зображення легко пояснити.

Міністерство оборони США, як писав Фокус, продовжує ретельне вивчення всіх відомих фактів зустрічі з НЛО.