У ВМС США есть много секретных видео НЛО, но их нельзя показывать: в чем причина

Точное количество видеороликов с НЛО неизвестно. Также нет данных, что именно на них изображено.

В ВМС США признали, что в их архивах хранится намного больше секретных видео, на которых зафиксированы движения НЛО или, как их принято сейчас называть в Пентагоне, – неопознанных воздушных явлений. Но эти секретные видео не станут достоянием общественности, так как это может угрожать национальной безопасности США, пишет Live Science.

Заявление представителей ВМС США о том, что у них есть еще не обнародованные видео с НЛО, было сделано в ответ на запрос сайта The Black Vault. На этом сайте ранее уже были опубликованы тысячи секретных документов ЦРУ и других правительственных организаций США, в том числе и касательно НЛО.

[ + – ] В ВМС США признали, что в их архивах хранится намного больше секретных видео, на которых зафиксированы движения НЛО или, как их принято сейчас называть в Пентагоне, – неопознанных воздушных явлений Фото: Forbes

Сам запрос владельцы сайта сделали еще в апреле 2020 года, когда американские военные рассекретили 3 видео с неизвестными объектами, которые перемещались в воздухе так, как это не может делать ни один самолет. И только через почти 2,5 года в ВМС США ответили на запрос, в котором владельцы сайта просили рассекретить остальные видео с НЛО.

Американские военные признали, что такие видео существуют, но их не будут передавать в общий доступ из соображений национальной безопасности США. По словам Грегори Кейсона, представителя американских ВМС, такая информация может навредить безопасности Америки, так как потенциальные противники могут получить ценные данные "об операциях, уязвимых местах или новых возможностях Пентагона и ВМС США".

По словам Кейсона, снять гриф секретности с предыдущих видео, связанных с НЛО, позволил тот факт, что эти ролики уже попали в руки СМИ и о них стало широко известно. Американские военные почитали, что эти видео не несут угрозы национальной безопасности Штатов.

Порка остается загадкой, сколько именно в архивах ВМС США находится видеороликов с фиксацией перемещений НЛО и что именно на них изображено. Но самое главное, что военные не скрывают факт существования этих данных.

Фокус уже подробно писал о том, что известно о существовании неопознанных летающих объектов. В частности, о том, с чего началась история наблюдения за ними, и о том, что Пентагон и NASA официально признали существование этих объектов. Но пока не ясно имеют ли они земное происхождение, или же все-таки к нам прилетают инопланетяне.

Фокус также писал о том, что появилась самая четкая фотография НЛО, но скептики считают, что эти изображения легко объяснить.

Министерство обороны США, как уже писал Фокус, продолжает тщательное изучение всех известных фактов встречи с НЛО.