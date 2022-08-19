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Технологии и наука

Появилась самая четкая фотография НЛО: скептики утверждают, что это просто камень (фото)

НЛО, фотография
Фото: Ancient Origins | Появилась самая четкая фотография НЛО

Одни считают, что это настоящий снимок НЛО, другие утверждают, что это секретный американский самолет, а третьи полагают, что это просто отражение камня в воде.

Группа исследователей неопознанных летающих объектов из Великобритании представила, по их словам, "самую четкую фотографию НЛО". Но скептики не согласны с этим утверждением, сообщает Ancient Origins.

Ученый Дэвид Кларк из Университета Шеффилд-Халлам, Англия, и его коллеги, которые изучают НЛО опубликовали снимок объекта, который они назвали лучшей фотографией НЛО. Возможно, это первое доказательство того, что такие объекты существуют, но с другой стороны это мог быть секретный американский самолет, который пролетал над Шотландией.

НЛО, фотография
Группа исследователей неопознанных летающих объектов из Великобритании представила, по их словам, "самую четкую фотографию НЛО". Но скептики не согласны с этим утверждением
Фото: Ancient Origins

Целых 6 фотографий НЛО в вечернее время сделали двое неизвестных фотографов недалеко от города Перт в Шотландии еще в августе 1990 года. На снимках был виден ромбовидный объект, который парил в воздухе. Но рядом с этим предполагаемым НЛО находился другой объект, который был очень похож на самолет. Тогда свидетели этого события оценили размер объектов примерно в 30 метров в длину, а также заявили, что он внезапно появился и так же внезапно исчез.

Эти фотографии попали в руки Министерства обороны Великобритании и с тех пор никогда не публиковались. Многие скептики и тогда, и сейчас утверждают, что этот НЛО был отражением камня в озере, а самолет – это либо лодка на озере, либо настоящий обычный самолет, который также отражается в воде.

НЛО, фотография
До публикации новой фотографии НЛО у исследователй была только грубая репродукция одного из шести изображений, которую создали британские военные
Фото: Ancient Origins

Дэвид Кларк провел несколько лет, исследуя эту необычную историю, и в конце концов он нашел бывшего сотрудника Королевских ВВС, у которого была копия одной из 6 фотографий предполагаемого НЛО. Эксперты по фотографиям подтвердили ее подлинность и то, что эта фотография была сделана именно в 1990 году.

В декабре 1992 году 19 очевидцев сообщили о том, что они видели над нефтяным терминалом Саллом-Воу на Шетландских островах (находятся рядом с Шотландией) огромный НЛО, который пролетел с невероятной скоростью, которая превышала скорость реактивного самолета. По сообщениям очевидцев, этот объект светился белым, красным и оранжевым светом.

Метеорологи тогда заявили, что никаких природных явлений в этом районе они не зафиксировали, а британские военные сообщили, что их радары также не заметили никаких объектов небе. Кроме того, местные авиадиспетчеры утверждали, что в это время не пролетал ни военный, ни гражданский самолет.

нефтяной терминал, Шотландия
Нефтяной терминал Саллом-Воу на Шетландских островах, место наблюдения НЛО в 1992 году
Фото: Ancient Origins

В архивах ЦРУ до сих пор хранится документ, который датирован 14 декабря 1992 года, в котором говорится о том, что журналист из Лондона пообщался с очевидцами, которые и рассказали ему об увиденном НЛО. По словам журналиста, наблюдаемое событие совпало с сообщениями о том, что США тестирует новый сверхсекретный военный самолет, который может летать с огромной скоростью. Журналист тогда пришел к выводу, что НЛО могло быть именно этим самолетом. Только 20 лет назад этот документ был рассекречен. Но в Великобритании ввели запрет на разглашение имен двух фотографов, которые сделали снимки предполагаемого НЛО 1990 года до 2076 года.

НЛО, ЦРУ, документ
В архивах ЦРУ до сих пор хранится документ, который датирован 14 декабря 1992 года, в котором говорится о том, что журналист из Лондона пообщался с очевидцами, которые и рассказали ему об увиденном НЛО
Фото: Ancient Origins

Автор статьи пишет, что нет ничего удивительного в том, что многие люди считают, что американские и британские военные что-то скрывают. Тем более, что судьба 6 оригинальных фотографий возможного НЛО так до сих пор и не известна.

Как уже писал Фокус, недавно над обсерваторией на Гавайях засняли явление, очень похожее на НЛО.

Также Фокус писал о том, что Пентагон решил снова изучать НЛО из соображений национальной безопасности США.