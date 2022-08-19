Появилась самая четкая фотография НЛО: скептики утверждают, что это просто камень (фото)

Одни считают, что это настоящий снимок НЛО, другие утверждают, что это секретный американский самолет, а третьи полагают, что это просто отражение камня в воде.

Группа исследователей неопознанных летающих объектов из Великобритании представила, по их словам, "самую четкую фотографию НЛО". Но скептики не согласны с этим утверждением, сообщает Ancient Origins.

Ученый Дэвид Кларк из Университета Шеффилд-Халлам, Англия, и его коллеги, которые изучают НЛО опубликовали снимок объекта, который они назвали лучшей фотографией НЛО. Возможно, это первое доказательство того, что такие объекты существуют, но с другой стороны это мог быть секретный американский самолет, который пролетал над Шотландией.

[ + – ] Группа исследователей неопознанных летающих объектов из Великобритании представила, по их словам, "самую четкую фотографию НЛО". Но скептики не согласны с этим утверждением Фото: Ancient Origins

Целых 6 фотографий НЛО в вечернее время сделали двое неизвестных фотографов недалеко от города Перт в Шотландии еще в августе 1990 года. На снимках был виден ромбовидный объект, который парил в воздухе. Но рядом с этим предполагаемым НЛО находился другой объект, который был очень похож на самолет. Тогда свидетели этого события оценили размер объектов примерно в 30 метров в длину, а также заявили, что он внезапно появился и так же внезапно исчез.

Эти фотографии попали в руки Министерства обороны Великобритании и с тех пор никогда не публиковались. Многие скептики и тогда, и сейчас утверждают, что этот НЛО был отражением камня в озере, а самолет – это либо лодка на озере, либо настоящий обычный самолет, который также отражается в воде.

[ + – ] До публикации новой фотографии НЛО у исследователй была только грубая репродукция одного из шести изображений, которую создали британские военные Фото: Ancient Origins

Дэвид Кларк провел несколько лет, исследуя эту необычную историю, и в конце концов он нашел бывшего сотрудника Королевских ВВС, у которого была копия одной из 6 фотографий предполагаемого НЛО. Эксперты по фотографиям подтвердили ее подлинность и то, что эта фотография была сделана именно в 1990 году.

В декабре 1992 году 19 очевидцев сообщили о том, что они видели над нефтяным терминалом Саллом-Воу на Шетландских островах (находятся рядом с Шотландией) огромный НЛО, который пролетел с невероятной скоростью, которая превышала скорость реактивного самолета. По сообщениям очевидцев, этот объект светился белым, красным и оранжевым светом.

Метеорологи тогда заявили, что никаких природных явлений в этом районе они не зафиксировали, а британские военные сообщили, что их радары также не заметили никаких объектов небе. Кроме того, местные авиадиспетчеры утверждали, что в это время не пролетал ни военный, ни гражданский самолет.

[ + – ] Нефтяной терминал Саллом-Воу на Шетландских островах, место наблюдения НЛО в 1992 году Фото: Ancient Origins

В архивах ЦРУ до сих пор хранится документ, который датирован 14 декабря 1992 года, в котором говорится о том, что журналист из Лондона пообщался с очевидцами, которые и рассказали ему об увиденном НЛО. По словам журналиста, наблюдаемое событие совпало с сообщениями о том, что США тестирует новый сверхсекретный военный самолет, который может летать с огромной скоростью. Журналист тогда пришел к выводу, что НЛО могло быть именно этим самолетом. Только 20 лет назад этот документ был рассекречен. Но в Великобритании ввели запрет на разглашение имен двух фотографов, которые сделали снимки предполагаемого НЛО 1990 года до 2076 года.

[ + – ] В архивах ЦРУ до сих пор хранится документ, который датирован 14 декабря 1992 года, в котором говорится о том, что журналист из Лондона пообщался с очевидцами, которые и рассказали ему об увиденном НЛО Фото: Ancient Origins

Автор статьи пишет, что нет ничего удивительного в том, что многие люди считают, что американские и британские военные что-то скрывают. Тем более, что судьба 6 оригинальных фотографий возможного НЛО так до сих пор и не известна.

Как уже писал Фокус, недавно над обсерваторией на Гавайях засняли явление, очень похожее на НЛО.

Также Фокус писал о том, что Пентагон решил снова изучать НЛО из соображений национальной безопасности США.