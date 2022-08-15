Над обсерваторией на Гавайях засняли явление, очень похожее на НЛО (фото)

Некоторые люди считают подобные явления в атмосфере космическими кораблями инопланетян.

Несколько дней назад над астрономической обсерваторией Джемини север, которая находится на потухшем вулкане Мауна-Кеа на острове Гавайи, появилось необычное облако. Такие облака некоторые люди считают "летающими тарелками" или НЛО, Space.

Обсерватория Джемини север недавно пережила "близкое столкновение" с облаком в форме НЛО. На самом деле эти облака не имеют никакого отношения к инопланетянам и называются лентикулярные облака. По словам астрономов, лентикулярные облака, эти белые овальные структуры в небе, часто напоминают людям именно космические корабли инопланетян.

[ + – ] Обсерватория Джемини север недавно пережила "близкое столкновение" с облаком в форме НЛО Фото: space.com

Эти облака считаются достаточно редким явлением и они появляются ,когда сильный ветер врезается в склон горы или высокое сооружение. Эти облака имеют еще одну особенность – они как бы зависают в воздухе и находятся там в неподвижном положении, даже несмотря на сильный ветер.

Подобные облака появляются в горных регионах планеты. Когда воздух перемещается через горный хребет, при определенных обстоятельствах он может создать серию волн в воздухе, и это похоже на рябь на реке, когда вода течет через какое-то препятствие, говорят ученые.

Если в воздухе находится много влаги, то движение волн приводит к конденсации водяного пара и поэтому образуется уникальный внешний вид лентикулярных облаков. Эти облака формируются в основном в мезосфере, которая является самым нижним и самым плотным слоем атмосферы Земли. Примерно 75% земного воздуха находится именно здесь, на высоте от 8 до 14,5 км.

[ + – ] Если в воздухе находится много влаги, то движение волн приводит к конденсации водяного пара и поэтому образуется уникальный внешний вид лентикулярных облаков Фото: wikipedia

Сама астрономическая обсерватория Джемини север находится на острове Гавайи, на вершине потухшего вулкана Мауна-Кеа, на высоте 4,2 км над уровнем моря.

Фокус уже писал о том, что в конце июня этого года спутник NASA обнаружил над Каспийским морем очень странное облако. Это было слоисто-кучевое облако, у которого имеется очень сложная история появления.

Также Фокус писал о том, что над Европой, США и Канадой заметили светящиеся в темноте облака и ученые объяснили, как появляются эти очень редкие явления в атмосфере.

Если же вспомнить об инопланетянах, в свете того, что лентикулярные облака часто напоминают людям их космические корабли, то Фокус уже писал о новой теории ученых касательно внеземных цивилизаций. Эта гипотеза гласит, что представители внеземного разума могут заниматься перемещением планет для того, чтобы рассказать другим разумным видам в галактике о том, что они существуют.