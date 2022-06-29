Спутник обнаружил над Каспийским морем очень странное облако: что говорят ученые

Это небольшое слоисто-кучевое облако имеет сложную историю формирования.

Спутник NASA под названием Terra, который занимается изучением как поверхности Земли, так и ее атмосферы, особенно, что касается ее загрязнения, смог сфотографировать очень необычное облако над Каспийским морем. Это специфическое облако имеет четко обозначенные границы, и в основном, такие облака образуются над океаном, а не внутри континента, сообщает Space.

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Ученые с помощью данных спутника Terra провели наблюдение за этим необычным слоисто-кучевым облаком, которое является необычным явлением для восточно-европейского региона. Ученые выяснили, как оно могло появиться над Каспийским морем, внутри континента, а не над океаном, где в основном формируются облака такого типа.

Слоисто-кучевые облака в основном появляются над поверхностью Земли над океаном на высоте примерно в 1,5 км. Облако, которое сфотографировал спутник Terra с помощью своего прибора MODIS, имело четко выраженные границы, что привлекло особое внимание ученых.

"Такие четкие границы и такая форма подобного типа облаков появляются, когда сухой, теплый воздух, который поднимается с суши, сталкивается с более холодным влажным воздухом над океаном", — говорит Бастиан ван Диденховен из Нидерландского института космических исследований.

[ + – ] Слоисто-кучевые облака в основном появляются над поверхностью Земли над океаном на высоте примерно в 1,5 км. Облако, которое сфотографировал спутник Terra с помощью своего прибора MODIS имело четко выраженные границы, что привлекло особое внимание ученых Фото: NASA

По словам ученых, такие слоисто-кучевые облака очень удивительно увидеть над Восточной Европой, а не над океаном. Исследователи считают, что появление этого странного облака в этом регионе можно объяснить тем, что Каспийское море является крупнейшим в мире внутренним водоемом.

По словам Диденховена, часто такие облака можно увидеть над океаном у западного побережья Африки. А здесь оно могло появиться из-за того более теплый и сухой воздух, который, возможно, пришел с Балканского полуострова, столкнулся с более холодным и влажным воздухом над Каспийским морем.

Уже через несколько часов после того, как появление облака зафиксировал прибор спутника Terra, оно начало рассеиваться и позже полностью исчезло ближе к поверхности над сушей, в районе Кавказских гор.

[ + – ] Спутник Terra, который имеет на борту 5 научных приборов, был запущен в космос еще в 1999 году и является одним из самых "долгоживущих" научных спутников NASA Фото: wikipedia

Спутник Terra, который имеет на борту 5 научных приборов, был запущен в космос еще в 1999 году и является одним из самых "долгоживущих" научных спутников NASA. Одним из преимуществ таких длительных миссий, является то, что ученые могут отслеживать изменения на планете с помощью одних и тех же приборов, что дает возможность получать максимально точные и согласованные данные за длительный период времени. Но в этом году в NASA уже заявили, что будут работать над подготовкой к запуску новых спутников, которые несут на борту самое современное оборудование.

Как уже писал Фокус, NASA отправило в космос новый спутник, который начнет тестировать орбиту для будущей космической станции. Эта станция под названием Gateway будет вращаться вокруг Луны, но до момента строительства ученые должны знать, что прогнозируемая орбита является стабильной и надежной.

Если говорить о исследовательских космических аппаратах, которые нацелены на изучение других планет, то Фокус уже писал о том, что аппарат BepiColombo подлетел к Меркурию на очень близкое расстояние и сделал снимки планеты.