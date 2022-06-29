Полет на Луну. Спутник NASA начнет тестировать орбиту для будущей космической станции

Новая космическая станция будет иметь очень вытянутую орбиту, а потому нужно проверить, как по ней будет двигаться космический рукотворный объект.

28 июня 2022 года с космодрома в Новой Зеландии отправилась в космос ракета "Электрон" компании Rocket Lab. На борту ракеты находится специальный спутник NASA под названием CAPSTONE, который должен провести тест орбиты новой космической станции, которая будет вращаться вокруг Луны, сообщает New Atlas.

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[ + – ] 28 июня 2022 года с космодрома в Новой Зеландии отправилась в космос ракета "Электрон" компании Rocket Lab. На борту ракеты находится специальный спутник NASA под названием CAPSTONE, который должен провести тест орбиты новой космической станции, которая будет вращаться вокруг Луны

В рамках программы NASA под названием Artemis агентство планирует построить космическую станцию на орбите Луны, которая будет служить аванпостом для полетов как на спутник Земли, так и на Марс. Станция под названием Gateway будет иметь очень вытянутую орбиту и будет то приближаться, то отдалятся от Луны.

Сложная вытянутая орбита, которая называется гало-орбитой, позволит станции Gateway делать оборот вокруг Луны за 6,5 дней и во время полета она будет ближе всего к Северному полюсу Луны на расстоянии в 1 тысячу км, а дальше всего от Южного полюса Луны на расстоянии в 70 тысяч км.

[ + – ] Один из проектов космической станции Gateway, которую вместе с NASA будут строить Европейское и Японское космические агентства Фото: ESA

Такое положение новой станции в космосе имеет несколько преимуществ. Во-первых, экипаж станции всегда будет одновременно видеть и Землю, и Луну, а во-вторых будет получать достаточное количество солнечной энергии для своей работы.

В NASA создали компьютерные модели траектории полета будущей станции по вытянутой орбите. Но неизвестно насколько эта орбита стабильна и прежде чем начинать какое-либо строительство станции нужно провести тест этой орбиты. И здесь приходит на помощь спутник CAPSTONE, который весит всего 25 кг.

[ + – ] Спутник CAPSTONE весит всего 25 кг и он должен проверить предварительные расчеты касательно стабильности и надежности орбиты будущей космической станции Фото: NASA

Этот спутник отправился в космос на борту трехступенчатой ракеты "Электрон". Третья ступень или разгонный блок под названием "Фотон" выведет спутник на нужное расстояние от Земли, а затем он будет использовать собственные бортовые двигатели, чтобы достичь окололунного пространства. После этого спутник выйдет на расчетную вытянутую орбиту и в течение 9 месяцев будет проверять ее стабильность и надежность предыдущих наземных моделирований. Само путешествие к точке назначения у спутника займет 4 месяца.

[ + – ] Само путешествие к точке назначения у спутника займет 4 месяца Фото: NASA

В NASA планируют после ввода в эксплуатацию новой космической станции использовать спутник для навигационных целей в окололунном пространстве. CAPSTONE будет работать вместе с орбитальным аппаратом NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, чтобы определять местоположение станции и других космических аппаратов.

Как уже писал Фокус Китай и Россия также планируют создать свою космическую станцию на орбите Луны к 2035 году.

Также Фокус писал о том, что NASA показало место падения, как считается, китайской ракеты на Луне. Но до сих пор не понятно, почему там оказалось два кратера вместо одного. Хотя американцы сделали одно предположение.

Напоминаем также, что NASA планирует создать ядерную энергосистему на Луне. И этот проект американцы хотят реализовать уже к концу 2020-х годов.