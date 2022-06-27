NASA показало место падения ракеты на Луне: пока не ясно, почему там два кратера (фото)

В NASA пока не знают, почему на месте падения образовалось два кратера, вместо одного, но существует одна версия.

Орбитальный аппарат LRO обнаружил на обратной стороне Луны место падения, как считается китайской ракеты "Чанчжэн-3C". Это первый в истории случай, когда произошло незапланированное столкновения земного космического объекта со спутником Земли. Но до сих пор точно не известно, почему на месте столкновения находится два кратера, вместо одного, сообщает New Atlas.

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Хотя космический орбитальный аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) смог обнаружить место падения ракеты на Луне, вопросов без ответа стало еще больше. Ведь аппарат сделал снимки поверхности Луны, на которых видно целых два ударных кратера, в то время, как должен был образоваться всего один.

[ + – ] Орбитальный аппарат LRO обнаружил на обратной стороне Луны место падения, как считается китайской ракеты "Чанчжэн-3C" Фото: NASA

Как уже писал Фокус, 4 марта 2022 года, впервые в космической истории человечества произошло случайное падение второй ступени космической ракеты на обратной стороне Луны. До сих пор в NASA точно не могут сказать, что это была за ракета, но основным кандидатом пока что является вторая ступень китайской ракеты "Чанчжэн-3C".

[ + – ] До сих пор в NASA точно не могут сказать, что это была за ракета, но основным кандидатом пока-что является вторая ступень китайской ракеты "Чанчжэн-3C" Фото: wikipedia

Как уже писал Фокус, еще в январе 2022 года, астрономы сообщили о том, что к Луне летит неуправляемая ракета, которая должна столкнуться со спутником Земли в начале марта. Изначально было объявлено, что это вторая ступень ракеты Falcon 9 от компании SpaceX, которая еще в 2015 году вывела в космос аппарат DSCOVR.

[ + – ] Еще в январе 2022 года, астрономы сообщили о том, что к Луне летит неуправляемая ракета, которая должна столкнуться со спутником Земли в начале марта. Изначально было объявлено, что это вторая ступень ракеты Falcon 9 от компании SpaceX Фото: SpaceX

Немного позже, как уже писал Фокус, астрономы изменили свое мнение касательно того, что за ракета летит к Луне и заявили, что это скорее всего вторая ступень китайской ракеты "Чанчжэн-3C", которая вывела в космос в 2014 году аппарат "Чанъэ-5Т1" в рамках китайской лунной миссии.

Но в конце февраля 2022 года, китайские ученые заявили, что к летящему к Луне объекту, который должен столкнуться со спутником Земли 4 марта, китайская ракета не имеет никакого отношения. По словам китайской стороны, эта ракета давно сгорела в атмосфере Земли. Именно поэтому вопрос о том, что это за ракета, которая упала на Луну 4 марта, до сих пор остается открытым.

[ + – ] Ударный кратер Герцшпрунг Фото: NASA

В NASA изначально знали о том, что обломок ракеты упадет на обратной стороне спутника Земли, а потому это событие не было видно с нашей планеты. Американские ученые заявили, что нужно подождать несколько месяцев, прежде чем один из лунных орбитальных космических аппаратов сможет сделать снимок места падения ракеты.

[ + – ] В NASA изначально знали о том, что обломок ракеты упадет на обратной стороне спутника Земли, а потому это событие не было видно с нашей планеты. Американские ученые заявили, что нужно подождать несколько месяцев, прежде чем один из лунных орбитальных космических аппаратов сможет сделать снимок места падения ракеты Фото: NASA

Запечатлеть место крушения обломков ракеты, которое находится возле огромного ударного кратера Герцшпрунг (диаметр кратера 570 км), смог аппарат LRO. Ученые были очень удивлены, когда получили снимки, подтверждающие, что первое в истории случайное падение космической ракеты все же состоялось.

[ + – ] Запечатлеть место крушения обломков ракеты, которое находится возле огромного ударного кратера Герцшпрунг (диаметр кратера 570 км), смог аппарат LRO Фото: NASA

Дело в том, что снимки показали, что на месте падения образовался не один кратер, как ожидалось, а целых два. Ракеты уже падали на Луну, но это были запланированные падения, и они происходили в рамках американских миссий "Аполлон" 50 лет назад. Тогда после столкновений появлялся лишь один кратер несимметричной формы.

Такие одиночные кратеры появлялись из-за того, что основная масса ракеты была сосредоточена на одном конце, где находится двигатель. Ведь остальная часть отработавшей свое ракеты состоит из пустых топливных баков.

Как показывают полученные снимки, на Луне, после падения ракеты образовалось два картера диаметром в 18 метров и 16 метров. Самое интересное, что общий диаметр двух кратеров соответствует одиночным кратерам, оставленным после падения американских ракет 50 лет назад.

[ + – ] Как показывают полученные снимки, на Луне, после падения ракеты образовалось два картера диаметром в 18 метров и 16 метров. Самое интересное, что общий диаметр двух кратеров соответствует одиночным кратерам, оставленным после падения американских ракет 50 лет назад Фото: NASA

Пока в NASA точно не знают, почему на месте крушения ракеты образовалось именно два кратера. Американские ученые считают, что это могло случиться из-за того, что предполагаемая китайская ракета имела большой вес на обоих своих концах. О точных параметрах конструкции ракеты "Чанчжэн-3C" у американцев сведений нет, но они считают, что все же именно эта ракета упала на Луну и эти два кратера являются этому подтверждением.