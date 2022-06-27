NASA показало місце падіння ракети на Місяці: поки не ясно, чому там два кратери (фото)

У NASA поки не знають, чому на місці падіння утворилося два кратери замість одного, але існує одна версія.

Орбітальний апарат LRO виявив на звороті Місяця місце падіння, як вважається, китайської ракети "Чанчжен-3C". Це перший випадок, коли сталося незаплановане зіткнення земного космічного об'єкта з супутником Землі. Але досі точно не відомо, чому на місці зіткнення знаходиться два кратери замість одного, повідомляє New Atlas.

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Хоча космічний орбітальний апарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) зміг виявити місце падіння ракети на Місяці, питань без відповіді стало ще більше. Адже апарат зробив знімки поверхні Місяця, на яких видно цілих два ударні кратери тоді, як мав утворитися лише один.

[ + – ] Орбітальний апарат LRO виявив на звороті Місяця місце падіння, як вважається, китайської ракети "Чанчжен-3C Фото: NASA

Як уже писав Фокус, 4 березня 2022 року, вперше в космічній історії людства сталося випадкове падіння другого ступеня космічної ракети на зворотній стороні Місяця. Досі в NASA точно не можуть сказати, що це була за ракета, але основним кандидатом поки є другий ступінь китайської ракети "Чанчжен-3C".

[ + – ] Досі в NASA точно не можуть сказати, що це була за ракета, але основним кандидатом поки є другий ступінь китайської ракети "Чанчжен-3C" Фото: wikipedia

Як уже писав Фокус, ще в січні 2022 року, астрономи повідомили про те, що до Місяця летить некерована ракета, яка має зіткнутися із супутником Землі на початку березня. Спочатку оголошено, що це другий ступінь ракети Falcon 9 від компанії SpaceX, яка ще у 2015 році вивела в космос апарат DSCOVR.

[ + – ] Ще в січні 2022 року астрономи повідомили про те, що до Місяця летить некерована ракета, яка має зіткнутися із супутником Землі на початку березня. Спочатку було оголошено, що це другий ступінь ракети Falcon 9 від компанії SpaceX Фото: SpaceX

Трохи пізніше, як уже писав Фокус, астрономи змінили свою думку щодо того, що за ракета летить до Місяця, і заявили, що це, найімовірніше, другий ступінь китайської ракети "Чанчжен-3C", яка вивела в космос у 2014 році апарат "Чан'є-5Т1" в межах китайської місячної місії.

Але наприкінці лютого 2022 року, китайські вчені заявили, що до об'єкта, що летить до Місяця, який повинен зіткнутися з супутником Землі 4 березня, китайська ракета не має жодного відношення. За словами китайської сторони, ця ракета давно згоріла в атмосфері Землі. Саме тому питання про те, що це за ракета, яка впала на Місяць 4 березня, досі залишається відкритим.

[ + – ] Ударний кратер Герцшпрунг Фото: NASA

У NASA спочатку знали про те, що уламок ракети впаде на зворотній бік супутника Землі, а тому цю подію не було видно з нашої планети. Американські вчені заявили, що потрібно почекати кілька місяців, перш ніж один із місячних орбітальних космічних апаратів зможе зробити знімок місця падіння ракети.

[ + – ] У NASA спочатку знали про те, що уламок ракети впаде на звороті супутника Землі, а тому ця подія не була видно з нашої планети. Американські вчені заявили, що потрібно почекати кілька місяців, перш ніж один із місячних орбітальних космічних апаратів зможе зробити знімок місця падіння ракети Фото: NASA

Зафіксувати місце аварії уламків ракети, що знаходиться біля величезного ударного кратера Герцшпрунг (діаметр кратера 570 км), зміг апарат LRO. Вчені дуже здивувалися, коли отримали знімки, що підтверджують, що перше в історії випадкове падіння космічної ракети все ж таки відбулося.

[ + – ] Зафіксувати місце аварії уламків ракети, що знаходиться біля величезного ударного кратера Герцшпрунг (діаметр кратера 570 км), зміг апарат LRO Фото: NASA

Річ у тому, що знімки показали, що на місці падіння утворився не один кратер, як очікувалося, а цілих два. Ракети вже падали на Місяць, але це було заплановане падіння, і вони відбувалися в межах американських місій "Аполлон" 50 років тому. Тоді після зіткнень з'являвся лише один кратер несиметричної форми.

Такі одиночні кратери з'являлися через те, що основна маса ракети була зосереджена одному кінці, де знаходиться двигун. Адже решта відпрацьованої ракети складається з порожніх паливних баків.

Як показують отримані знімки, на Місяці після падіння ракети утворилося два картери діаметром 18 метрів і 16 метрів. Найцікавіше, що загальний діаметр двох кратерів відповідає поодиноким кратерам, залишеним після падіння американських ракет 50 років тому.

[ + – ] Як показують отримані знімки, на Місяці, після падіння ракети утворилося два картери діаметром 18 метрів і 16 метрів. Найцікавіше, що загальний діаметр двох кратерів відповідає поодиноким кратерам, залишеним після падіння американських ракет 50 років тому Фото: NASA

Поки в NASA точно не знають, чому на місці аварії ракети утворилося саме два кратери. Американські вчені вважають, що це могло статися через те, що ймовірна китайська ракета мала велику вагу на обох кінцях. Про точні параметри конструкції ракети "Чанчжен-3C" в американців відомостей немає, але вони вважають, що все ж таки саме ця ракета впала на Місяць і ці два кратери є цьому підтвердженням.