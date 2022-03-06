Уперше в історії людський космічний об'єкт випадково врізався в Місяць: що відомо

Учені впевнені, що уламок ракети, найімовірніше китайської, впав на поверхню Місяця. Але свідчення цього зіткнення у NASA отримають ще не скоро.

Уперше в історії освоєння космосу людиною сталося незаплановане зіткнення людського космічного об'єкта із супутником Землі. Це сталося у п'ятницю, 4 березня, о 14:25 за Києвом. За розрахунками вчених, у Місяць врізався другий ступінь китайської ракети "Чанчжен-3C". Після удару мав утворитися кратер діаметром від 10 до 20 метрів. Але точніші дані щодо результатів зіткнення та фото самого місця удару зможуть надати лише космічні апарати, що знаходяться на орбіті Місяця. Але це займе час — можливо, кілька місяців, повідомляє ScienceAlert.

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З чого все почалося?

Про те, що до Місяця летить некерований космічний об'єкт, вперше заявив астроном Білл Грей, який створює для NASA програмне забезпечення, що допомагає відрізнити космічний сміття від навколоземних астероїдів.

За словами Грея, до супутника Землі прямує другий ступінь ракети Falcon 9 компанії SpaceX. Розрахунки вченого показали, що чотиритонний об'єкт летить до Місяця на швидкості 9 300 км/год і вріжеться на його поверхню 4 березня 2022 року. Щоправда, ця подія відбудеться на зворотному боці Місяця.

[ + – ] Запуск ракети Falcon 9 Фото: wikipedia

Білл Грей заявив, що швидше за все ця ракета впаде в районі кратера Герцшпрунг й удар створить кратер на поверхні діаметром від 10 до 20 метрів.

[ + – ] Кратер Герцшпрунг на Місяці Фото: ISS

Чия ж це ракета насправді?

Правильна ідентифікація ракети була предметом суперечки в науковому співтоваристві. Оскільки ніхто не складає списків космічного сміття, яке літає далі, ніж на навколоземній орбіті, встановити походження об'єкта було досить важко.

Незважаючи на те, що Білл Грей спочатку заявив, що це ракета компанії Ілона Маска, пізніше він змінив свою думку і назвав об'єкт, що летить до Місяця, другим ступенем китайської ракети "Чанчжен-3C", який був запущений ще в 2014 році. Для порівняння, ракета Falcon 9, яку спочатку вказував учений, відправилася в космос у 2015 році. Але в Китаї відкинули подібні звинувачення та заявили, що їхня ракета благополучно увійшла в атмосферу Землі після виконання місії та згоріла.

[ + – ] Старт ракети "Чанчжен-5", що несе космічний апарат "Чан'є-5" Фото: wikipedia

Білл Грей вважає, що в заяві МЗС Китаю йшлося про іншу ракету, яку було запущено пізніше. Справа в тому, що обидві ракети вивели в космос космічні апарати для дослідження Місяця з дуже схожими назвами. Перший апарат, 2014 року, називався "Чан'є-5Т1", а другий, запущений у 2020 році, — "Чан'е-5".

"Я правильно розрахував траєкторію, швидкість польоту ракети і приблизний час зіткнення. Якщо не сталося диво, то це космічне сміття врізалося в Місяць і створило там новий кратер", — говорить Грей.

[ + – ] "Дивіться, як вона виблискує, коли обертається" — написав у своєму акаунті в Twitter італійський астроном Джанлука Масі в коментарі до відео ракети, що летить до Місяця. На відео спочатку потрібно звернути увагу на стрілку, яка вказує на точку, що світиться, а потім стежити за її рухом

Де докази зіткнення?

Як би там не було, але точні дані про місце падіння ракети та фото власне кратера зможуть надати лише два апарати, що обертаються на орбіті Місяця. Це американський Lunar Reconnaissance Orbiter та індійський "Чандраян-2".

У NASA заявили, що апарати шукатимуть місце падіння, але це буде нелегке завдання. Тим не менш, у космічному агентстві сподіваються отримати знімки новоствореного кратера на місці падіння ракети, хоча пошук може тривати від декількох тижнів до декількох місяців.

Нічого незвичайного в тому, що в космосі уламків ракет, що літають, немає. Після того, як ці ракети виконали завдання, їх можуть залишити в космосі у вільному польоті. Але це перший випадок історії, коли людський космічний об'єкт впав на Місяць випадково. До цього такі падіння планувалися наперед, наприклад, під час місій "Аполлон".