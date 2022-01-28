Вріжеться в Місяць на швидкості 9100 км/год: коли та де можна побачити некеровану ракету Ілона Маска

Стала відома точна дата та час, коли ракета компанії SpaceX впаде з великою швидкістю на супутник Землі.

Ось уже 7 років у глибокому космосі літає хаотичною орбітою другий ступінь ракети Falcon 9. Після виконання завдання з виведення в космос апарату Deep Space Climate Observatory, ракета залишилася літати далі як космічне сміття. Їй навіть надали кодову назву — об'єкт 2015-007B. Тепер відомо, коли саме ракета Ілона Маска вріжеться в Місяць і де можна буде спостерігати за її польотом, повідомляє Forbes.

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Коли та де ракета SpaceX вріжеться в Місяць?

Ракета компанії SpaceX упаде на Місяць 4 березня 2022 року о 14:25:58 за Києвом. Частина ракети вагою 4 тонни вріжеться в наш супутник на швидкості 9100 км/год. На жаль, побачити, як ракета падає на поверхню Місяця, буде неможливо, тому що ця подія відбудеться на звороті супутника Землі. Астрономи припускають, що ракета впаде в екваторіальній області поблизу одного з найбільших кратерів Місяця — кратера Герцшпрунг (діаметр 570 км). Падіння ракети і кратер, що утворився, можливо, зможуть зафіксувати два космічні апарати, які перебувають на орбіті Місяця, – це американський Lunar Reconnaissance Orbiter та індійський "Чандраян-2".

[ + – ] Кратер Герцшпрунг на Місяці діаметром 570 км. Фото: ISS

Як побачити ракету SpaceX до того, як вона вріжеться в Місяць?

До того, як другий ступінь ракети впаде на поверхню Місяця, саму ракету можна буде побачити, коли вона летітиме в космосі. Об'єкт 2015-007B 7 і 8 лютого 2022 року буде найближче до Землі – на відстані 45 тисяч км.

Керівник проєкту "Віртуальний телескоп" астроном із Італії Джанлука Масі каже, що на сайті проєкту можна буде спостерігати за ракетою Ілона Маска. І 7, таі8 лютого можете перейти за посиланням і спостерігати за польотом об'єкта 2015-007B. Трансляція розпочинається о 20:00 за Києвом.

Це вже не вперше

Це вже не вперше Місяць "страждає" від ударів космічного сміття. Але всі попередні випадки були навмисним падінням, на відміну від ракети компанії SpaceX.

Наприклад, у 1964 році NASA спеціально направило до Місяця кілька космічних апаратів їхньої місії "Рейнджер", щоб ті надіслали зображення поверхні Місяця безпосередньо перед зіткненням. Апарат "Рейнджер 7" відправив на Землю 4316 зображень Місяця та залишив великий кратер після падіння. А "Рейнджер 8" надіслав додому понад 7 тисяч фотографій Місяця. Наступний апарат "Рейнджер 9" навіть зробив відео падіння на Місяць (дивіться нижче).

[ + – ] Відео з апарату "Рейнджер 9"

Сумно відома місія "Аполлон-13"

Нагадуємо, що єдиний космічний корабель із проблемами із серії кораблів "Аполлон", які доставили людину на Місяць, був "Аполлон-13". Уже за кілька днів польоту на кораблі сталася аварія.

Весною 1970 року "Аполлон-13" доставила до Місяця ракета "Сатурн-5". Її верхній щабель спеціально націлили на поверхню Місяця, щоб він там розбився. Удар об місячну поверхню створив невеликий кратер.

[ + – ] Експеримент NASA з падінням на Місяць верхнього ступеня ракети "Сатурн-5"

Місія NASA LCROSS

У 2009 році до Місяця відправили космічний апарат Lunar Crater Observation and Sensing Satellite (LCROSS), призначений для вивчення картерів Місяця. NASA спеціально направило до поверхні Місяця розгінний блок "Центавр", який доставив апарат, щоб підтвердити наявність водяного льоду в затіненому кратері на південному полюсі Місяця. Внаслідок падіння вгору піднялася хмара пилу та газу, і апарат LCROSS зміг проаналізувати склад цього матеріалу.

SpaceX зробила щось не так?

"Компанія Ілона Маска не зробила нічого поганого. Це стандартна практика — залишати подібні ракети глибоко в космосі", — каже астроном Джонатан Макдавелл.

Космічна індустрія розвивається швидкими темпами, і такого космічного сміття буде набагато більше.

"Людству час задуматися про регулювання своєї діяльності в далекому космосі", — говорить Макдавелл.