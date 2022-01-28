Врежется в Луну на скорости 9100 км/час: когда и где можно увидеть неуправляемую ракету Илона Маска

Стало известна точная дата и время, когда ракета компании SpaceX упадет с огромной скоростью на спутник Земли.

Вот уже 7 лет в глубоком космосе летает по хаотичной орбите вторая ступень ракеты Falcon 9. После выполнения задачи по выведению в космос аппарата Deep Space Climate Observatory, ракета осталась летать дальше в качестве космического мусора. Ей даже присвоили кодовое название — объект 2015-007B. Теперь известно, когда именно ракета Илона Маска врежется в Луну, и где можно будет наблюдать за ее полетом, сообщает Forbes.

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Когда и где ракета SpaceX врежется в Луну?

Ракета компании SpaceX упадет на Луну 4 марта 2022 года в 14:25:58 по Киеву. Часть ракеты, весом 4 тонны, врежется в наш спутник на скорости 9100 км/час. Увы, увидеть, как ракета падает на поверхность Луны будет невозможно, потому что это событие произойдет на обратной стороне спутника Земли. Астрономы предполагают, что ракета упадет в экваториальной области, вблизи одного из крупнейших кратеров Луны – кратера Герцшпрунг (диаметр 570 км). Падение ракеты и образовавшийся кратер, возможно, смогут запечатлеть два космический аппарата, которые находятся на орбите Луны – это американский Lunar Reconnaissance Orbiter и индийский "Чандраян-2".

[ + – ] Кратер Герцшпрунг на Луне диаметром 570 км Фото: NASA

Как увидеть ракету SpaceX до того, как она врежется в Луну?

До того, как вторая ступень ракеты упадет на поверхность Луны, саму ракету можно будет увидеть летящей в космосе. Объект 2015-007B 7 и 8 февраля 2022 года будет ближе всего к Земле – на расстоянии 45 тысяч км.

Руководитель проекта "Виртуальный телескоп", астроном из Италии Джанлука Маси, говорит, что на сайте проекта можно будет наблюдать за ракетой Илона Маска. И 7 и 8 февраля можете перейти по ссылке и наблюдать за полетом объекта 2015-007B. Трансляция начинается в 20:00 по Киеву.

Это уже не впервые

Это уж не первый раз Луна "страдает" от ударов космического мусора. Но все предыдущие случаи были преднамеренными падениями, в отличие от ракеты компании SpaceX.

Например, в 1964 году, NASA специально направило к Луне несколько космических аппаратов их миссии "Рейнджер", чтобы те прислали изображения поверхности Луны непосредственно перед столкновением. Аппарат "Рейнджер 7" отправил на Землю 4316 изображений Луны и оставил большой кратер после падения. А "Рейнджер 8" отправил домой более 7 тысяч фотографий Луны. Следующий аппарат "Рейнджер 9" даже сделал видео своего падения на Луну (сморите ниже).

[ + – ] Видео с аппарата "Рейнджер 9"

Печально известная мисcия "Аполлон-13"

Напоминаем, что единственный космический корабль с проблемами из серии кораблей "Аполлон", которые доставили человека на Луну, был "Аполлон-13". Уже через несколько дней полета на корабле случилась авария.

Весной 1970 года "Аполлон-13" доставила к Луне ракета "Сатурн-5". Ее верхнюю ступень специально нацелили на поверхность Луны, чтобы она там разбилась. Удар о лунную поверхность создал небольшой кратер.

[ + – ] Эксперимент NASA с падением на Луну верхней ступени ракеты "Сатурн-5"

Миссия NASA LCROSS

В 2009 году к Луне отправили космический аппарат Lunar Crater Observation and Sensing Satellite (LCROSS), который предназначен для изучения картеров Луны. NASA специально направило к поверхности Луны разгонный блок "Центавр", который доставил аппарат, чтобы подтвердить наличие водяного льда в постоянно затененном кратере на южном полюсе Луны. В результате падения ввысь поднялось облако пыли и газа и аппарат LCROSS смог проанализировать состав этого материала.

SpaceX сделала что-то не так?

"Компания Илона Маска не сделала ничего плохого. Это стандартная практика оставлять подобные ракеты глубоко в космосе", — говорит астроном Джонатан Макдауэлл.

Космическая индустрия развивается быстрыми темпами и такого космического мусора будет намного больше.

"Человечеству пора задуматься о регулировании своей деятельности в дальнем космосе", — говорит Макдауэлл.