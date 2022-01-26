До Місяця летить некерована ракета SpaceX: вона вріжеться в супутник на швидкості 2,58 км/с

Ракета Falcon 9 c 2015 перебуває в космосі і з тих пір літає по хаотичній орбіті. Але скоро вона вріжеться в Місяць.

Сім років тому ракета-носій компанії SpaceX вивела в космос апарат Deep Space Climate Observatory або DSCOVR, призначений для спостережень за Землею та Сонцем. Цей апарат, який створили для Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, вирушив до місця свого призначення — до точки Лагранжа, а другий ступінь ракети залишився літати в космосі, повідомляє The Guardian.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

[ + – ] Космічний апарат Deep Space Climate Observatory Фото: wikipedia

За словами метеоролога Еріка Бергера, ракета мала недостатньо палива, щоб повернутися в атмосферу Землі, але також не було "сил", щоб подолати гравітацію системи Земля-Місяць. Тому вже 7 років, із 2015 року, другий рівень ракети-носія Falcon 9 літає в космосі по хаотичній орбіті.

Експерти кажуть, що ракета, яка є зараз 4 тоннами космічного сміття, летить до Місяця зі швидкістю приблизно 2,58 км/с і скоро зіткнеться з нашим супутником.

За словами Білла Грея, який займається створенням програмного забезпечення для відстеження навколоземних об'єктів, Falcon 9, імовірно, впаде на зворотний бік Місяця в районі екватора 4 березня 2022 року.

"Уперше космічний сміття впаде на Місяць, принаймні мені не відомі інші приклади такої ненавмисної події", — говорить Грей.

Поки що невідомо, куди саме на Місяці впаде ракета, бо траєкторія польоту може змінитися.

"Потрібно спостерігати за її польотом, і ми зможемо дізнатися точний час і місце падіння", — говорить Грей.

[ + – ] Запуск ракети Falcon 9 Фото: wikipedia

Враховуючи, що зіткнення ракети відбудеться на звороті Місяця, із Землі цю подію ніхто не побачить.

За словами Джонатана Макдавелла, астрофізика з Гарвардського університету, зіткнення справді відбудеться 4 березня, але в цій події немає нічого цікавого.

А Ерік Бергер вважає, що удар викине на поверхню багато матеріалу, який може надати цінні дані про внутрішній пристрій Місяця.

Але Білл Грей не погоджується з таким твердженням.

"Ми вже знаємо, що відбувається, коли сміття падає на Землю, з цього мало чого можна навчитися", — каже він.

Нагадаємо, що перший орбітальний політ нової ракети компанії SpaceX Starship відклали до кінця зими. Усе через необхідність проведення екологічних експертиз запусків ракет у космос компанії Ілона Маска зі свого космодрому в Техасі.