Скоро вріжеться в Місяць: астроном показав ракету Ілона Маска востаннє (фото, відео)

Керівник італійського проекту "Віртуальний телескоп" зобразив другий ступінь ракети Falcon 9, що летить до Місяця.

Італійський астроном Джанлука Масі за допомогою свого телескопа PlaneWave, який він назвав "Єлена" на честь своєї матері, зробив фото та відео другого ступеня ракети компанії SpaceX, що швидко обертається, яка вріжеться в Місяць 4 березня цього року та створить за прогнозами 20-метровий кратер, повідомляє Futurism.

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Ще у 2015 році ракета-носій компанії Ілона Маска вивела в космос космічний апарат DSCOVR, який призначений для спостережень за Землею та Сонцем. Із того часу вона у вигляді космічного сміття літала в космосі. Тепер же 4-тонна ракета, яка отримала назву об'єкт 2015-007B, летить до нашого супутника на швидкості 2,58 км/сек і вріжеться в Місяць 4 березня 2022 року.

Італійському астроному вдалося зробити фото та відео дуже низької роздільної здатності, проте вони приголомшливі. Тому що, можливо, це останній раз, коли об'єкт, що летить до Місяця, можна було побачити із Землі.

"Зморите, як вона виблискує, коли обертається" — написав у своєму акаунті у Twitter Джанлука Масі в коментарі до відео ракети, що летить до Місяця. На відео спочатку потрібно звернути увагу на стрілку, яка вказує на точку, що світиться, а потім стежити за її рухом.

Крім цього, італійський астроном провів онлайн-трансляцію на YouTube, де показав свої спостереження за ракетою компанії SpaceX.

Саме падіння ракети на Місяць, на жаль, неможливо буде побачити з Землі, оскільки ця подія відбудеться на її зворотному боці. Астрономи вважають, що ракета впаде в екваторіальній області біля величезного кратера під назвою Герцшпрунг.

Також Джанлука Масі розмістив на своєму сайті окрему фотографію ракети-носія, яка має вигляд не дуже яскравої точки на зоряному тлі.

[ + – ] На фотографії ракета виділена червоним колом і є тьмяною точкою на тлі зірок Фото: мини-луна

За словами Масі, ракета постійно обертається та робить це досить швидко — приблизно один оборот за 90 секунд. Падіння ракети на Місяць буде першим випадком в історії ненавмисного зіткнення людського об'єкта із супутником Землі.

Фокус уже писав про те, що на Місяць не вперше падає космічне сміття, створене людиною. Щоправда, всі попередні випадки були запланованими діями.