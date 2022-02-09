Скоро врежется в Луну: астроном показал ракету Илона Маска в последний раз (фото, видео)

Руководитель итальянского проекта "Виртуальный телескоп" запечатлел летящую к Луне вторую ступень ракеты Falcon 9.

Итальянский астроном Джанлука Маси с помощью своего телескопа PlaneWave, который он назвал "Елена" в честь своей матери, сделал фото и видео быстро вращающейся второй ступени ракеты компании SpaceX, которая врежется в Луну 4 марта этого года и создаст по прогнозам 20-метровый кратер, сообщает Futurism.

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Еще в 2015 году ракета-носитель компании Илона Маска вывела в космос космический аппарат DSCOVR, который предназначен для наблюдений за Землей и Солнцем. С тех пор она в виде космического мусора летала в космосе. Теперь же 4-тонная ракета, которая получила название объект 2015-007B, летит к нашему спутнику на скорости 2,58 км/с и врежется в Луну 4 марта 2022 года.

Итальянскому астроному удалось сделать фото и видео с очень низким разрешением и тем не менее они потрясающи. Потому как, возможно, это последний раз, когда летящий к Луне объект можно было увидеть с Земли.

"Сморите, как она сверкает, когда вращается" — написал в своем аккаунте в Twitter Джанлука Маси в комментарии к видео летящей к Луне ракеты. На видео сначала нужно обратить внимание на стрелку, которая указывает на светящуюся точку, а потом следить за ее движением.

Кроме этого, итальянский астроном провел онлайн-трансляцию в YouTube, где показал свои наблюдения за ракетой компании SpaceX.

Само падение ракеты на Луну, увы невозможно будет увидеть с Земли, так как это событие произойдет на ее обратной стороне. Астрономы считают, что ракета упадет в экваториальной области, возле огромного кратера под названием Герцшпрунг.

Также Джанлука Маси разместил на своем сайте отдельную фотографию ракеты-носителя, которая выглядит как не очень яркая точка на звездном фоне.

[ + – ] На фотографии ракета выделена красным кругом и представляет собой тусклую точку на фоне звезд Фото: Virtual Telescope

По словам Маси, ракета постоянно вращается и делает это достаточно быстро – примерно один оборот в 90 секунд. Падение ракеты на Луну будет первым случаем в истории непреднамеренного столкновения человеческого объекта со спутником Земли.

Фокус уже писал о том, что на Луну не впервые падает космический мусор, созданный человеком. Правда все предыдущие случаи были запланированными действиями.