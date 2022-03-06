Впервые в истории человеческий космический объект случайно врезался в Луну: что известно

Ученые уверены, что обломок ракеты, скорее всего китайской, упал на поверхность Луны. Но свидетельства этого столкновения в NASA получат еще не скоро.

Впервые в истории освоения космоса человеком, произошло незапланированное столкновение человеческого космического объекта со спутником Земли. Это случилось в пятницу, 4 марта, в 14:25 по Киеву. По расчетам ученых, в Луну врезалась вторая ступень китайской ракеты "Чанчжэн-3C". После удара должен был образоваться кратер диаметром от 10 до 20 метров. Но более точные данные касательно результатов столкновения и фотографии самого места удара смогут предоставить только космические аппараты, которые находятся на орбите Луны. Но это займет время – возможно несколько месяцев, сообщает ScienceAlert.

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С чего все началось?

О том, что к Луне летит неуправляемый космический объект, впервые заявил астроном Билл Грей, который создает для NASA программное обеспечение, которое помогает отличить космический мусор от околоземных астероидов.

По словам Грея, к спутнику Земли направляется вторая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Расчеты ученого показали, что четырехтонный объект летит к Луне на скорости 9300 км/час и врежется в ее поверхность 4 марта 2022 года. Правда это событие произойдет на обратной стороне Луны.

[ + – ] Запуск ракеты Falcon 9 Фото: wikipedia

Билл Грей Заявил, что скорее всего эта ракета упадет в районе кратера Герцшпрунг и удар создаст свой кратер на поверхности диаметром от 10 до 20 метров.

[ + – ] Кратер Герцшпрунг на Луне Фото: NASA

Чья же это ракета на самом деле?

Правильная идентификация ракеты являлась предметом спором в научном сообществе. Поскольку никто не составляет списки космического мусора, который летает дальше, чем на околоземной орбите, установить происхождение объекта было достаточно трудно.

Несмотря на то, что Билл Грей изначально заявил, что это ракета компании Илона Маска, позже он изменил свое мнение и назвал летящий к Луне объект второй ступенью китайской ракеты "Чанчжэн-3C", которая была запущена еще в 2014 году. Для сравнения, ракета Falcon 9, на которую изначально указывал ученый, отправилась в космос в 2015 году. Но в Китае отвергли подобные обвинения и заявили, что их ракета благополучно вошла в атмосферу Земли после выполнения миссии и сгорела.

[ + – ] Старт ракеты "Чанчжэн-5", несущей космический аппарат "Чанъэ-5" Фото: wikipedia

Билл Грей считает, что в заявлении МИД Китая речь шла о другой ракете, которая была запущена позже. Все дело в том, что обе ракеты вывели в космос космические аппараты для исследования Луны с очень похожими названиями. Первый аппарат, 2014 года, назывался "Чанъэ-5Т1", а второй, запущенный в 2020 году, — "Чанъэ-5".

"Я правильно рассчитал траекторию, скорость полета ракеты и приблизительное время столкновения. Если не произошло чудо, то этот космический мусор врезался в Луну и создал там новый кратер", — говорит Грей.

[ + – ] "Смотрите, как она сверкает, когда вращается" — написал в своем аккаунте в Twitter итальнаский астроном Джанлука Маси в комментарии к видео летящей к Луне ракеты. На видео сначала нужно обратить внимание на стрелку, которая указывает на светящуюся точку, а потом следить за ее движением

Где доказательства столкновения?

Как бы то ни было, но точные данные о месте падения ракеты и фотографии самого кратера смогут предоставить только два аппарата, которые вращаются на орбите Луны. Это американский Lunar Reconnaissance Orbiter и индийский "Чандраян-2".

В NASA заявили, что аппараты будут искать место падения, но это будет нелегкая задача. Тем не менее в космическом агентстве надеются получить снимки новообразованного кратера на месте падения ракеты, хотя поиск может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

Ничего необычного в том, что в космосе летают обломки ракет нет. После того, как эти ракеты выполнили задачу их могут оставить в космосе в свободном полете. Но это первый случай в истории, когда человеческий космический объект упал на Луну случайно. До этого такие падения планировались заранее, например, во время миссий "Аполлон".